Ракетная атака на здание ГУР: в разведке рассказали о покушении на Буданова

Ракеты миновали штаб-квартиру ГУР МОУ, хотя беспилотники задели соседнее здание. Всего на Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений.

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29 мая россияне атаковали Рыбальский остров в Киеве, где находится штаб Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом 20 июня сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на сотрудников украинской разведки.

В разведке рассказали журналистам, что на руководителя ГУР Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений. Последние из них произошло 29 мая, когда российские ракеты и беспилотники нацелились на офис разведки.

"Ракеты едва миновали его и соседний автомобильный мост, хотя беспилотники задели другое здание. Днем позже Владимир Путин похвастался "точной" атакой, уничтожившей комплекс", — сказано в материале издания.

Британские журналисты также отметили, что прокремлевские СМИ тогда сообщили, что генерал Буданов был эвакуирован в Германию и введен в кому.

"The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности", — говорится в статье.

Российский фейк о ранении Буданова

15 июня в информационном агентстве "РИА Новости" появилась статья, утверждающая, что руководитель ГУР Кирилл Буданов был ранен 29 мая и отправлен на лечение в Германию. Подобную информацию ранее распространял российский пропагандист Руслан Осташко.

19 июня в комментарии для издания Kyiv Post Буданов пошутил, что в Украине создается "отряд бессмертных", задачей которого будет запугивать россиян, мечтающих о захвате украинских земель.

20 мая Буданов отметил, что российские пропагандисты ясно осознавали, что информация о его якобы полученном ранении и последующей смерти будет опровергнута. По его мнению, это свидетельствует о том, что россияне сами себя "выставляют дураками".