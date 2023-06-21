Ракетна атака на будівлю ГУР: у розвідці розповіли про замах на Буданова

Ракети оминули штаб-квартиру ГУР МОУ, хоча безпілотники зачепили сусідню будівлю. Загалом на Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

Related video

29 травня росіяни атакували Рибальський острів у Києві, де знаходиться штаб Головного управління розвідки Міноборони України. Про це 20 червня повідомив британський журнал The Economist із посиланням на співробітників української розвідки.

У розвідці розповіли журналістам, що на керівника ГУР Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів. Останній з них стався 29 травня, коли російські ракети та безпілотники націлилися на офіс розвідки.

"Ракети ледве оминули його і сусідній автомобільний міст, хоча безпілотники зачепили іншу будівлю. На день пізніше Володимир Путін похвалився "точною" атакою, яка знищила комплекс", — сказано в матеріалі видання.

Британські журналісти також зазначили, що прокремлівські ЗМІ тоді повідомили, що генерала Буданова було евакуйовано до Німеччини та введено в кому.

"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", — йдеться у статті.

Російський фейк про поранення Буданова

15 червня в інформаційному агентстві "РІА Новини" з'явилася стаття, яка стверджує, що керівника ГУР Кирила Буданова було поранено 29 травня і відправлено на лікування до Німеччини. Таку інформацію раніше розповсюджував російський пропагандист Руслан Осташко.

19 червня у коментарі для видання Kyiv Post Буданов пожартував, що в Україні створюється "загін безсмертних", завданням якого буде залякувати росіян, які мріють про захоплення українських земель.

20 травня Буданов зазначив, що російські пропагандисти ясно усвідомлювали, що інформацію про його нібито отримане поранення і подальшу смерть буде спростовано. На його думку, це свідчить про те, що росіяни самі себе "виставляють дурнями".