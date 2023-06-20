"Погиб, потом воскрес и впал в кому": Буданов назвал фейки РФ недоработанными (видео)

Глава ГУР рассказал, что считает сообщения о своей смерти смешными. Разведчик уверен, что они сработали только для так называемых "экспертов", среди которых был Кива.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения российских пропагандистов о якобы его гибели в результате ракетного удара по зданию ведомства. Об этом он сказал в эфире телемарафона от 20 июня.

"Я воспринимаю это довольно смешно и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это достаточно недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально, то есть те люди, которые это делали", — заявил он.

Буданов подчеркнул, что пропагандисты РФ отдавали себе отчет, что информацию о якобы полученном им ранении и смерти впоследствии опровергнут. По его мнению, россияне сами себя "выставили дураками".

"Но они поймали на крючок таких "всемирно известных экспертов" вроде Ильи Кивы, который с пеной у рта рассказывал, что я уже там сначала погиб, потом воскрес, потом в кому какую-то впал. Ну, пусть люди забавляются, почему бы и нет", – отметил председатель ГУР.

Интервью с Кириллом Будановым (о фейках роспропаганды — с 6:31)

Напомним, 15 июня в "РИА Новости" написали о том, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы 29 мая получил ранение и был транспортирован в Германию для лечения. Ранее похожую информацию публиковал российский пропагандист Руслан Осташко.

Недавно, 19 июня, Буданов в комментарии Kyiv Post пошутил, что в Украине формируют "спецотряд из бессмертных", который будет ужасать россиян за мечты о захвате украинских земель.