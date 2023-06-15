Обошлось без фотошопа: росСМИ распространили фейк о "ранении" Буданова (скриншоты)
Пропагандисты сообщили, что глава ГУР якобы пострадал в результате ракетных обстрелов РФ. Ранее подобное заявление уже появлялось в инфопространстве и "подкреплялось" фейковым скриншотом якобы украинской новости.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы получил ранение 29 мая в результате попадания российской ракеты в здание ведомства. Об этом якобы со ссылкой на украинских разведчиков рассказал сотрудник силовых структур РФ, говорится в посте "РИА Новости".
"После ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, доставивший главу украинской разведки в Германию", — написали в пропагандистском медиа.
В росСМИ утверждают, что Буданов находится в берлинском госпитале в тяжелом состоянии. В качестве доказательства пропагандисты опубликовали скриншоты данных о полете американского самолета, якобы транспортировавшего чиновника из Польши в Германию.
В ГУР опровергли пребывание Буданова в немецком госпитале
Представитель ГУР Андрей Юсов отреагировал на "новость", его слова передали журналисты "Бабель".
Юсов назвал заявление о ранении руководителя управления "путинской пропагандой" и отказался более подробно комментировать фейк.
Россияне не впервые информируют о "ранении" главы ГУР
О том, что Буданов якобы пострадал от вражеского удара по зданию управления, уже писал русский пропагандист Руслан Осташко. Однако тогда были заявлены худшие "последствия" атаки — якобы глава разведки погиб, и в Киеве уже готовились к его захоронению.
Для подтверждения своих слов Осташко использовал "скриншот" новости, якобы опубликованной в украинском медиа Telegraf. Редакция быстро ответила на использование логотипа и заявила, что подобных фейков не писала.
8 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал вражеские заявления о "гибели" Буданова. Он заверил, что руководитель ГУР регулярно появляется на Ставках и ежедневно общается с лидером Владимиром Зеленским.
"Не реагируем, не обращаем внимания. И вообще надо уже забыть, что у них есть какие-то инсайды, тому подобное. Нет сегодня инсайда у россиян", — подчеркнул Подоляк.
Он объяснил, что Буданов эффективно модерирует операции, "ужасающие Россию", а к "диким фейкам" врага следует относиться "с саркастической иронией".
Напомним, 20 мая заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила о запуске страной-агрессоркой фейка об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Российские СМИ в тот день писали о пребывании Залужного в больнице в критическом состоянии.
Позже, 26 мая, военнослужащий Анатолий Штефан опроверг вражеские заявления и опубликовал видео с главнокомандующим. На кадрах Залужный пообещал, что украинцы победят.