Не Залужным единым: в РФ объявили о гибели начальника ГУР Буданова (фото)

Для большей "правдивости" распространяемой информации пропагандисты использовали логотип известного украинского СМИ, якобы и сообщившего о смерти главного разведчика Украины. В редакции отрицают причастность к фейку.

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Российский пропагандист Руслан Осташко сообщил о гибели в результате ракетного удара главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом он написал в своем телеграм-канале, сославшись на украинские СМИ.

"В Национальном центре "Украинский дом" начали подготовку к похоронам "очень серьезного человека", сообщают украинские медиа. Прощание состоится в ближайшее время. Работники сказали, что будут хоронить Кирилла Буданова, погибшего после недавней ракетной атаки на ГУР. Проверить эту информацию пока невозможно". Ждем официального подтверждения", — проинформировал пропагандист.

Издание Telegraf, чей логотип был использован для распространения этой информации, опровергает свою причастность к ней.

"Российские пропагандисты уже опозорились с заявлениями о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако на этом не остановились и теперь начали распространять информацию о том, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов якобы погиб во время ракетного удара. При этом, чтобы добавить своим фантазиям правдоподобия, они вбросили от имени украинских СМИ и даже использовали для этого стилистику сайта "Телеграф". "Телеграф" не публиковал информации такого содержания, а потому подобные заявления являются не более чем бессмысленным фейком для российского потребителя", — заявили в издании.

Напомним, что с начала мая российская пропаганда начала распространять фейки о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое он получил в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном. Чтобы наконец-то опровергнуть заявления пропагандистов и успокоить украинцев Валерий Федорович вышел на связь.

В России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом стало известно 30 мая по электронной базе розыска Министерства внутренних дел РФ.