После фейков о гибели: в России объявили в розыск генерала Залужного

Ранее российские пропагандисты утверждали, что главнокомандующий ВСУ якобы получил травму головы под Херсоном и перенес трепанацию черепа.

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В Российской Федерации объявили в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом стало известно из электронной базы розыска Министерства внутренних дел РФ.

На сайте МВД РФ сообщается, что главнокомандующий украинской армии разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, о чем именно идет речь.

Как отмечает российское издание "Медиазона", в мае этого года Следственный комитет России заочно предъявил Валерию Залужному обвинение по статье 356 УК из-за якобы "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

В РФ объявили в розыск Залужного

Напомним, что 24 мая российские пропагандисты начали распространять дезинформацию о "травме головы", якобы полученной Валерием Залужным под Херсоном. По их словам, главнокомандующий ВСУ перенес трепанацию черепа. Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что главнокомандующий ВСУ мог быть убит или ранен. В Минобороны Украины опровергли эти данные.

Еще мы сообщали, что 25 мая Валерий Залужный вышел на связь, на фоне заявлений россиян о своей гибели. Видео с генералом обнародовал в своем Telegram-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Ранее, 11 мая, российские СМИ также начали распространять по сети информацию о том, что глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский были якобы арестованы из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.