"Арест" Сырского и Залужного: в ОП назвали причину нового вброса пропаганды РФ

По словам Михаила Подоляка, информационная кампания Кремля состоит сразу из трех целей: деморализация ВСУ, психологическое давление на украинцев, а также поднятие боевого духа оккупантов.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что у Российской Федерации "личный шизофренический мир" и об этом свидетельствуют новости, которые распространяет российская пропаганда. Об этом он заявил в комментарии изданию LIGA.net 12 мая.

11 мая российские СМИ начали распространять по сети информацию о том, что глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский были якобы арестованы из-за разногласий с Владимиром Зеленским. Это оказалось дезинформацией.

Михаил Подоляк отреагировал на это, заявив, что подобные информационные вбросы со стороны Российской Федерации являются компенсацией их собственных страхов.

"Когда ты реально не имеешь влияния на ситуацию и как огня боишься соответствующего развития событий на фронте, ты создаешь свой личный шизофренический мир – где ты чемпион, где ты всех побеждаешь и убиваешь, где ты все еще являешься адептом "трехдневных войн" против Киева, Берлина, Лондона или Варшавы", – сказал Михаил Подоляк.

Всего есть три цели, как отметил советник главы ОП, которые преследуют россияне при помощи пропаганды. Выглядят они следующим образом:

попытка деморализовать бойцов ВСУ на фронте, которые готовятся к контрнаступлению;

попытка психиологически повлиять на украинцев, в частности тех, которые находятся на оккупированных территориях;

попытка поднять боевой дух российских оккупантов.

Они это делают с первых дней войны, продолжил Михаил Подоляк, и останавливаться явно не собираются.

"Пусть продолжают. Но, честно говоря, в подобные российские басни может поверить лишь крайне недалекий внутренний потребитель в самой РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая Михаил Подоляк не поддержал призыв ООН о завершении войны в Украине. По его словам, сначала должна пройти полная деоккупация территорий, которые временно находятся под контролем РФ.

11 мая Михаил Подоляк также рассказал, чего сейчас не хватает украинским военным для того, чтобы начать контрнаступление и при этом минимизировать потери.