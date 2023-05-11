"Неужели нужен ликбез": у Зеленского не поддержали призыв ООН о завершении войны в Украине

Украина, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, согласится на завершение войны в случае возвращения Россией всех земель, включая оккупированные в 2014 году.

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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, возмущен заявлением ООН о желании завершения войны России против Украины в соответствии с нормами международного права. Свое мнение в Twitter он высказал 11 мая.

Согласно нормам международного права "завершение", как отметил автор сообщения, возможно только после выхода российских войск со всей украинской территории, включая захваченные в 2014 году и восстановление полного суверенитета Украины. Это касается всех земель Украины и восстановления полного суверенитета нашего государства.

"ООН "хочет завершения конфликта в соответствии с международным правом" (на фоне новых поставок оружия Украине)… Неужели нужен ликбез по международному праву?" – сказал он.

Советник руководителя Офиса президента намекнул, что не понимает такого подхода со стороны международной организации, которая должна была отстаивать справедливость и следить за соблюдением норм законности. В случае с нашим государством, пострадавшим в результате российской агрессии, поведение ООН удивило украинского политика.

"Есть ли другая, не правовая, трактовка международного права?" — задал вопрос Подоляк.

Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по поводу войны в Украине

Боевые действия в Украине, как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 9 мая невозможно завершить в ближайшей перспективе, поскольку, по его словам, "обе стороны уверены в своей победе и не желают за столом о прекращении войны не намерены". В заявлении он не стал винить в развязывании войны исключительно Россию. Михаил Подоляк раскритиковал такие призывы к миру. Он объяснил, что эти действия в будущем могут привести к эскалации войны и открытию нового фронта за пределами Украины.

Напомним, 11 мая советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал ключевые составляющие, необходимые Вооруженным силам Украины на данном этапе войны с армией Российской Федерации. По его словам, большое количество боеприпасов, авиация и дальнобойные ракеты на расстояние более 200 км позволят ускорить темп контрнаступления ВСУ.