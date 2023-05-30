Після фейків про загибель: у Росії оголосили у розшук генерала Залужного

Раніше російські пропагандисти стверджували, що головнокомандувач ЗСУ нібито зазнав травми голови під Херсоном і переніс трепанацію черепа.

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У Російській Федерації оголосили у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо з електронної бази розшуку Міністерства внутрішніх справ РФ.

На сайті МВС РФ повідомляється, що головнокомандувач української армії розшукується за статтею Кримінального кодексу, проте не уточнюється, про що йдеться.

Як зазначає російське видання "Медіазону", у травні цього року Слідчий комітет Росії заочно обвинуватив Валерія Залужного за статтею 356 КК через нібито "обстріл мирного населення і цивільних об'єктів Донбасу".

У РФ оголосили в розшук Залужного

Нагадаємо, що 24 травня російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію про "травму голови", нібито отриману Валерієм Залужним під Херсоном. За їхніми словами, головнокомандувач ЗСУ переніс трепанацію черепа. Крім того, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що головнокомандувач ЗСУ міг бути убитий або поранений. У Міноборони України спростували ці дані.

Ще ми повідомляли, що 25 травня Валерій Залужний вийшов на зв'язок на тлі заяв росіян про свою загибель. Відео з генералом оприлюднив у своєму Telegram-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Раніше, 11 травня, російські ЗМІ також почали розповсюджувати мережею інформацію про те, що голову Генштабу ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського нібито заарештували через розбіжності з президентом України Володимиром Зеленським.