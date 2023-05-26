"Играем в одни ворота": боец ВСУ развеял фейки РФ о "неспособном ходить" Залужном (видео)

Анатолий Штефан рассказал, что Украина просчитывает действия вражеской пропаганды наперед и успешно ее побеждает.

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Военнослужащий Анатолий Штефан опубликовал очередное доказательство, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный — жив и здоров. Так он ответил на сообщения российской пропаганды. Соответствующее видео доступно в соцсетях.

"Все ваши ходы мы еще вчера легко просчитали вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага", — заявил Штефан.

Он упомянул фейки пропаганды РФ о неспособности Залужного стоять, ходить и шевелить правой рукой, а также сообщения о наличии корсета у руководителя ВСУ под одеждой и его "болезненном состоянии".

"Российская пропаганда — 2:0 в нашу пользу. На этом сделаем паузу", — подчеркнул Штефан.

На обнародованных кадрах Залужный обещает, что "вместе победим".

Напомним, 20 мая росСМИ сообщили о том, что Валерий Залужный якобы находится в больнице в критическом состоянии. Доказательством якобы служило то, что главнокомандующего ВСУ не видели еще с 8 мая.

Также пропагандисты заявляли, что Валерию Залужному провели трепанацию черепа. На фейк обратили внимание в Центре стратегических коммуникаций, обнародовав с ним кадры с открытой конференции в Одесской юридической академии.

25 мая Анатолий Штефан опубликовал видео, в котором появился генерал Валерий Залужный. Военный поблагодарил украинцев.