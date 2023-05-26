"Граємо в одні ворота": боєць ЗСУ розвіяв фейки РФ про "нездатного ходити" Залужного (відео)
Анатолій Штефан розповів, що Україна прораховує дії ворожої пропаганди наперед та успішно її перемагає.
Військовослужбовець Анатолій Штефан опублікував черговий доказ, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний — живий та здоровий. Так він відповів на повідомлення російської пропаганди. Відповідне відео доступне у соцмережах.
"Всі ваші ходи ми ще вчора легко прорахували наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, у ворота ворога", — заявив Штефан.
Він згадав фейки пропаганди РФ про нездатність Залужного стояти, ходити та ворушити правою рукою, а також повідомлення про наявність корсета у керівника ЗСУ під одягом та його "болісний стан".
"Російська пропаганда — 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу", — підкреслив Штефан.
На оприлюднених кадрах Залужний обіцяє, що "разом переможемо".
Нагадаємо, 20 травня росЗМІ повідомили про нібито перебування Валерія Залужного у лікарні в критичному стані. Доказом нібито слугувало те, що головнокомандувача ЗСУ не бачили ще з 8 травня.
Також пропагандисти заявляли, що Валерію Залужному нібито провели трепанацію черепа. На фейк звернули увагу в Центрі стратегічних комунікацій, оприлюднивши кадри з ним з відкритої конференції в Одеській юридичній академії.
25 травня Анатолій Штефан опублікував відео, у якому з’явився генерал Валерій Залужний. Військовий подякував українцям.