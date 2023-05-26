"Граємо в одні ворота": боєць ЗСУ розвіяв фейки РФ про "нездатного ходити" Залужного (відео)

Анатолій Штефан розповів, що Україна прораховує дії ворожої пропаганди наперед та успішно її перемагає.

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Військовослужбовець Анатолій Штефан опублікував черговий доказ, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний — живий та здоровий. Так він відповів на повідомлення російської пропаганди. Відповідне відео доступне у соцмережах.

"Всі ваші ходи ми ще вчора легко прорахували наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, у ворота ворога", — заявив Штефан.

Він згадав фейки пропаганди РФ про нездатність Залужного стояти, ходити та ворушити правою рукою, а також повідомлення про наявність корсета у керівника ЗСУ під одягом та його "болісний стан".

"Російська пропаганда — 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу", — підкреслив Штефан.

На оприлюднених кадрах Залужний обіцяє, що "разом переможемо".

Нагадаємо, 20 травня росЗМІ повідомили про нібито перебування Валерія Залужного у лікарні в критичному стані. Доказом нібито слугувало те, що головнокомандувача ЗСУ не бачили ще з 8 травня.

Також пропагандисти заявляли, що Валерію Залужному нібито провели трепанацію черепа. На фейк звернули увагу в Центрі стратегічних комунікацій, оприлюднивши кадри з ним з відкритої конференції в Одеській юридичній академії.

25 травня Анатолій Штефан опублікував відео, у якому з’явився генерал Валерій Залужний. Військовий подякував українцям.