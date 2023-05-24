"У нас нет двойников": РФ запустила слухи о ранении Залужного, в Минобороны отреагировали (фото)

В Минобороны считают, что украинцы за год войны не научились не считаться с российскими фейками и чем больше ложь, тем больше в нее верят.

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Российские пропагандисты распространили информацию, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелую травму под Херсоном и сделал трепанацию черепа. Внимание это обратили в Центре стратегических коммуникаций, разместив там дополнительно видео с открытой конференции в Одесской юридической академии, где принимал участие Залужный.

В российских телеграм-каналах и СМИ с начала мая активно тиражируется информация о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного и его исчезновении из информационного пространства. Последние дни РФ начала распространять сплетни о том, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая, и ему провели трепанацию черепа.

Фейк о Залужном: реакция волонтеров

Волонтер и предприниматель Алена Шевцова 24 мая на своей странице в Фейсбук опубликовала фото с Валерием Залужным, которому она передала подарок от защитников украинского неба и подкрепила свои слова фотографией.

"Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков — Армейской авиации. Ребята, теперь ваш коин в надежных руках", — написала она.

Пользователи сети сообщили, что подобное фото волонтер размещало 2 мая. На нем Алена Шевцова позирует с Валерием Залужным в такой же одежде, в которой и на фото якобы за 24 мая.

Официальная позиция Минобороны Украины и намек от секретаря СНБО

В Минобороны Украины в очередной раз напомнили украинцам о том, что российская пропаганда постоянно распространяет фейки, и чем больше они бессмысленны, тем больше украинцы в них верят. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинцы в течение года учились получать прививки от российских вбросов и выделять и чувствовать даже между строк их коварство, но так и не научились до конца.

"Но чем больше бред, тем больше в него верят. Россияне пишут в телеграм-каналах, что что-то случилось с нашим Главкомом. Мы же это опровергли — неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих о которых враги пишут выдумки. У нас не подставляют двойников", — написала Маляр.

По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, 24 мая президент Зеленский принимал доклад главнокомандующего ВСУ.

"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", — написал он.

Фейки РФ за 24 мая

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал главные информационные нарративы российских оккупантов за 24 мая.

"Залужный получил тяжелую травму под Херсоном". Пропагандисты распространили информацию, что главнокомандующему ВСУ делали трепанацию черепа, поскольку 20 мая Валерий Залужный принимал участие в открытии конференции в одной из академий Одессы.

"Главнокомандующий ВСУ больше не сможет работать". Еще один фейк о Залужном развенчал секретарь СНБО Данилов, сообщивший, что 24 мая главнокомандующий принимал участие в Ставке.

"В Белгородской области ликвидировали бойца "Кракена". На фотографии, которую россияне выдали за фотографию погибшего украинца, на самом деле изображен "вагнеровец", которого ВСУ ликвидировали под Бахмутом.

Вброс российской пропаганды о якобы гибели главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных начали появляться с начала мая. В Минобороны фейки о Залужном опровергают.

Напомним, что 14 мая Валерий Залужный в своем телеграм-канале поздравил украинок с Днем матери и поблагодарил землячек, дети которых защищают родину с оружием в руках.