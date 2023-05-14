"Восхищаюсь": Залужный трогательно поздравил украинок с Днем матери (фото)

Генерал выразил большое уважение женщинам, чьи сыновья и дочери с оружием в руках защищают Украину.

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Начиная с 2000 года, каждое второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. Не прошел мимо этого праздника и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в своем телеграмм-канале поздравил украинок. Генерал отметил лучшие качества соотечественниц, дети которых защищают родину с оружием в руках.

"Я восхищаюсь героизмом и силой духа украинских матерей. Самоотверженность и готовность преклонить небо для своих детей. Сегодня ваши вера, любовь и поддержка постоянно живут в сердцах наших воинов. Низкий поклон и большое уважение украинским матерям, сыновья и дочери которых защищают Украину. Спасибо за все, что вы делаете для приближения нашей Победы!" – говорится в публикации.

Свой пост военный дополнил фотографией, на которой мать обнимает сына-воина, не сдерживая эмоций.

Поздравление с Днем матери от Валерия Залужного Фото: t.me/CinCAFU

Ранее стало известно, что Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары – Максима Алексеева и Екатерины Полищук.

"Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны Валерию Залужному за то, что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным", – написал в соцсети Алексеев.

Напомним, Фокус писал о том, что Залужный признался, кого из российских генералов уважает, а также раскрыл подробности подготовки Украины к большой войне с Россией.