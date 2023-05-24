"У россиян логика русская": в Минобороны опровергли слухи о гибели и пьянстве Залужного

В оборонном ведомстве опровергли слухи о том, что главнокомандующий ВСУ в больнице. Замминистра Анна Маляр рассказала, что разговаривала по телефону с главнокомандующим накануне вечером.

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Российская пропаганда принялась активно тиражировать фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный будто бы находится "в критическом состоянии" в госпитале, и что врачи борются за его жизнь после полученного ранения. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По словам Маляр, она разговаривала по телефону с главкомом накануне, 23 мая. По ее словам, теперь, помимо рабочих вопросов, ей еще и приходится спрашивать Залужного: "Как вы?".

Тот, объяснила Маляр, как правило, отвечает шуткой, т.к. пишут всевозможные небылицы, даже о злоупотреблении спиртным, что недопустимо для военных из-за строгой дисциплины.

Маляр рассказала, что на передовой военные даже не могут позволить себе злоупотреблять кофеиносодержащими напитками.

"И там даже кофе нет, чтобы стимулировать себя, — сказала она. — Там совсем другие стоят задачи. И это просто смешно читать. Но у россиян логика русская".

Вбросы российской пропаганды о якобы гибели главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и ряда других военных стали появляться с начала мая.

Фокус разбирался в том, что имел в виду Залужный, когда предупреждал, что они не собираются останавливаться.

Также сообщалось, что Залужный рассказал о подробностях подготовки к масштабному вторжению российских войск.