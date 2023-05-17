Они не останавливаются — о чем предупреждает Залужный

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"Они не останавливаются", — такими словами недавно описал российскую агрессию украинский генерал Валерий Федорович Залужный — главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Вот эти слова Железного генерала — ключ к пониманию происходящего.

СССР потерял за десять лет войны в Афганистане 69 тысяч человек, среди которых безвозвратные потери составили около 15 тысяч. Как сильно эта война повлияла на СССР и его будущее, рассказывать нет нужды — про это уже много сказано.

США потеряли за двадцать лет войны в Афганистане чуть более 23 тысяч человек, из которых 2 420 — безвозвратно. Да, там еще были силы Коалиции, где тоже каждая страна понесла свои потери: например, Великобритания потеряла 457 человек безвозвратно, а Канада — 159. Но основная тяжесть потерь была все-таки на плечах США.

Мы знаем, что американцы в конечном итоге поняли бессмысленность своего пребывания в Афганистане и ушли.

И вот ключевой момент. Россия уже потеряла в этой войне не менее 220 -250 тысяч человек ранеными и убитыми. Это по оценкам правительства США и западных обозревателей. И тут нужно не забывать, что когда такие цифры озвучивают Госдеп и Пентагон, то это всегда самые осторожные и консервативные оценки.

Реальная цифра выше и, видимо, существенно выше. И это — за чуть более одного года полномасштабной войны. Напомню, что приведенные выше цифры потерь СССР и США — это потери за 10 и 20 лет соответственно.

Ключевой момент в этом всем, что, несмотря на такие ошеломляющие потери, ВС РФ не останавливаются. Залужный, как грамотный военный, сразу в лоб указал на это.

Что происходит?

Посмотрите на демографическую елочку населения РФ. Не нужно быть демографом, чтобы не понимать, что Россия вымирает — просто идет на дно.

Справедливости ради, демографическая елочка Украины не в лучшем состоянии, но это хоть и очень важная, но все же другая тема.

Казалось бы, в такой ситуации не может быть такой большой и страшной войны. Скептики полномасштабного вторжения, среди прочего, указывали в том числе и на этот фактор, мол, в РФ некому воевать, население убывает, а не прибывает.

Но война началась, и если она будет идти в том же духе (а мы не видим никаких вариантов окончания этой войны, кроме как ухода захватчиков из Украины), то суммарные потери РФ вполне будут исчисляться полумиллионном — во вполне обозримом будущем.

Это сложно уложить в голове, но это объективная реальность.

Объяснение такому процессу может быть только одно: РФ как государственный организм взяла курс на окончательное саморазрушение. Происходящее — инерция.

Логики выживания тут нет. Логика выживания — уйти из Украины, объявить "победу" над НАТО, которое было "остановлено" на границах РФ, забыть всю эту авантюру как страшный сон.

Но этого не происходит. А значит, просто происходит умирание недобитой империи. Она начала свой развал в 1917 году, и этот развал был искусственно остановлен и отсрочен на 69 лет большевиками. Теперь мы видим продолжение этого процесса. По факту, кульминацию.

Война, к сожалению, еще надолго. Тонущий корабль уже никак не остановить. А это значит, что Украине нужно продолжать убивать захватчиков все больше и больше, чтобы ускорить процесс ухода этого русского корабля на дно.

Но не просто ускорять этот процесс, а еще строить и иметь большую и сильную армию, как подчеркивает Залужный, но не для того, чтобы защититься от России "будущего", а для того, чтобы не уйти на дно следом за ней.

Армия ваяет государство. Обычно это происходит наоборот, но в случае с будущей Украиной справедливо будет как раз ставить армию на место первичной институции. Не просто как вооруженную организацию государственного аппарата, а как новый фундамент.

Крепкий фундамент не даст осесть на дно. Это и есть главный завет Железного генерала.

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