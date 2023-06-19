Создается отряд бессмертных, который будет кошмарить россиян – Буданов прокомментировал свою "гибель"

Глава военной разведки Украины высмеял попытки российской пропаганды убедить всех, что он погиб.

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Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посмеялся над сообщениями российских пропагандистских СМИ о своей гибели. Он заявил, что в Украине формируют "спецотряд из бессмертных", которые будут по ночам кошмарить россиян, мечтавших захватить Украину. Об этом он сказал в комментарии изданию Kyiv Post.

На днях российские пропагандистские СМИ сообщили, что глава украинской разведки Кирилл Буданов был ранен во время ракетной атаки на Киев. Его якобы спецбортом отправили на лечение за границу, где он скончался. На такие заявления глава разведки реагирует с юмором.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. российских обывателей, стремившихся захватить Украину, и их кошмарить". — сказал шалаш.

В украинских спецслужбах ранее опровергли вброс российских оккупантов о том, что Кирилл Буданов ранен и находится на грани жизни и смерти. В ГУР говорят, что Буданов смеется, когда читает новые фейки россиян о себе и своем состоянии.

Ранее сообщалось, что немецкое издание Stern опровергает вброс российской пропаганды о том, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранен и находится в коме.