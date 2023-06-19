"Помните фирменный смех": в ГУР рассказали, как Буданов реагирует на свою "смерть" (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, его начальник находится в прекрасном расположении духа и продолжает работать во имя украинской победы.

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В украинских спецслужбах вновь опровергают вброс российских оккупантов о том, что Кирилл Буданов ранен и находится на грани жизни и смерти. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время нового интервью 18 июня рассказал, как его начальник реагирует на пропаганду РФ.

По его словам, Кирилл Буданов смеется, когда читает новые фейки россиян про себя и свое состояние. В Кремле неоднократно с начала полномасштабной войны пытались устроить покушения на представителей украинской власти — как на президента Владимира Зеленского, так и на спецслужбы и военное командование.

"Враг и сейчас пытается искать слабые места. Поскольку не могут победить на поле боя, то хотят попытаться ликвидировать военно-политическое руководство Украины", – говорится в сообщении.

Андрей Юсов также отметил, что пока российская пропаганда распространяет новую дезинформацию о гибели Кирилла Буданова, тот работает, занимается планированием и собирает отчеты о происходящем на фронте, приближая украинскую победу.

"Кабинет цел. Работает над тем, чтобы раскрывать планы врага и уничтожать его. Все очень хорошо, настроение рабочее. Он в определенной степени радуется такому вниманию со стороны российской пропаганды. Вы помните фирменный смех Буданова, примерно так и реагирует", — подытожил представитель ГУР МО.

Напомним, 18 июня сообщалось, что немецкое СМИ Stern опровергло информацию о ранении Буданова. По словам журналистов, информационная кампания о тяжелом состоянии главы разведки достаточно масштабная. Одно из фейковых итальянских изданий написало материал на нескольких языках.