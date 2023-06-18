"Очередной фейк россиян": немецкое СМИ Stern опровергло информацию о ранении Буданова

По словам журналистов, информационная кампания о тяжелом состоянии главы разведки достаточно масштабная. Одно из фейковых итальянских изданий написало материал на нескольких языках.

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Немецкое издание Stern опровергает фейк российской пропаганды о том, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил ранение и находится в коме. Опровержение опубликовано в статье от 17 июня.

В России накануне заявили, что после ракетного удара ВС РФ по "центру принятия решений" глава разведки получил серьезное ранение и якобы находится на грани жизни и смерти. В качестве первоисточника пропагандисты назвали немецкий сайт Stern, но это не соответствует действительности.

"Stern не публиковал подобной новости. Так что эта история — не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", — говорится в сообщении.

Последний материал про Кирилла Буданова портал публиковал еще в конце февраля этого года и тогда речь шла о вероятных поставках оружия в Российскую Федерацию от Китая.

Кроме того, журналисты Stern отметили, что на одном из итальянских ресурсов эта статья появилась сразу на нескольких языках, что говорит о масштабах кампании пропагандистов. Речь идет об агентстве Nova News, которое, по всей видимости, используется Кремлем для продвижения своих нарративов на Западе.

Материал можно прочитать сразу на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках.

"Судя по всему, со стороны РФ имеет место целенаправленная кампания по дезинформации, направленная против Буданова. Так, пропагандистская РИА "Новости" два дня назад писала, что главу ГУР якобы серьезно ранили во время ракетного удара по Киеву 29 мая, и его доставили в Берлина. Также провластное российское информагентство заявляло и о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", — подытожили журналисты.

Напомним, 16 июня сообщалось, что в ГУР опровергли фейк о ранении Буданова. По словам Андрея Юсова, с главой разведки все нормально и заявления российской пропаганды не соответствуют действительности.