"Прекрасное здоровье": в ГУР опровергли фейк о ранении Буданова

По данным росСМИ, Кирилл Буданов якобы был ранен в результате ракетной атаки 29 мая. Но представители военной разведки опровергают очередные вбросы РФ.

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Российские пропагандисты продолжают распространять дезинформацию. В последний раз СМИ РФ заявили о серьезном ранении главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Однако, эти утверждения были опровергнуты украинскими источниками. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов подтвердил, что Буданов в порядке.

В российских СМИ сообщается, что 29 мая якобы был осуществлен ракетный удар, поразивший кабинет Кирилла Буданова. Он якобы получил ранение и был срочно госпитализирован. По предоставленной информации, Буданов был доставлен на вертолете в Польшу, а затем перевезен в Германию, где находится в тяжелом состоянии.

"Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", – прокомментировал Юсов очередной российский вымысел.

Он добавил, что минут 10 назад общался с Будановым, который "полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач".

8 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал вражеские заявления о "гибели" Буданова. Он заверил, что руководитель ГУР регулярно появляется на Ставках и ежедневно общается с лидером Владимиром Зеленским.

А также 24 мая в Минобороны Украины опровергли слухи, которые распространяет Россия о состоянии здоровья Валерия Залужного. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинцы в течение года так и не научились получать прививки от российских вбросов и чувствовать их коварство. Она также добавила, что в отличие от России, в Украине не используют двойников.