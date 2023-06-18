"Черговий фейк росіян": німецьке ЗМІ Stern спростувало інформацію про поранення Буданова

За словами журналістів, інформаційна кампанія про тяжкий стан глави розвідки є досить масштабною. Одне з фейкових італійських видань написало матеріал кількома мовами.

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Німецьке видання Stern спростовує фейк російської пропаганди про те, що глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав поранення та перебуває у комі. Спростування опубліковане у статті від 17 червня.

У Росії напередодні заявили, що після ракетного удару ЗС РФ по "центру прийняття рішень" голова розвідки отримав серйозне поранення і нібито перебуває на межі життя і смерті. Як першоджерело пропагандисти назвали німецький сайт Stern, але це не відповідає дійсності.

"Stern не публікував подібної новини. Отже, ця історія — не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів", — йдеться у повідомленні.

Останній матеріал про Кирила Буданова портал публікував ще наприкінці лютого цього року і тоді йшлося про ймовірні постачання зброї до Російської Федерації від Китаю.

Крім того, журналісти Stern зазначили, що на одному з італійських ресурсів ця стаття з'явилася одразу кількома мовами, що говорить про масштаби кампанії пропагандистів. Йдеться про агентство Nova News, яке, очевидно, використовується Кремлем для просування своїх наративів на Заході.

Матеріал можна прочитати відразу англійською, іспанською, італійською, німецькою, сербською, французькою та хорватською мовами.

"Судячи з усього, з боку РФ має місце цілеспрямована кампанія з дезінформації, спрямована проти Буданова. Так, пропагандистська РИА "Новости" два дні тому писала, що голову ГУР нібито серйозно поранили під час ракетного удару по Києву 29 травня, і його доставили в Берлін. Також провладне російське інформагентство заявляло і про тяжке поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що в ГУР спростували фейк про поранення Буданова. За словами Андрія Юсова, з головою розвідки все нормально, і заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.