"Пам'ятаєте фірмовий сміх": у ГУР розповіли, як Буданов реагує на свою "смерть" (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, його начальник перебуває в чудовому настрої і продовжує працювати в ім'я української перемоги.

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В українських спецслужбах знову спростовують вкид російських окупантів про те, що Кирило Буданов поранений і перебуває на межі життя та смерті. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час нового інтерв'ю 18 червня розповів, як його начальник реагує на пропаганду РФ.

За його словами, Кирило Буданов сміється, коли читає нові фейки росіян про себе та свій стан. У Кремлі неодноразово з початку повномасштабної війни намагалися влаштувати замахи на представників української влади — як на президента Володимира Зеленського, так і на спецслужби та військове командування.

"Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України", – йдеться у повідомленні.

Андрій Юсов також зазначив, що поки російська пропаганда поширює нову дезінформацію про загибель Кирила Буданова, той працює, займається плануванням та збирає звіти про те, що відбувається на фронті, наближаючи українську перемогу.

"Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він до певної міри радіє такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує", — підсумував представник ГУР МО.

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що німецьке ЗМІ Stern спростувало інформацію про поранення Буданова. За словами журналістів, інформаційна кампанія про тяжкий стан глави розвідки є досить масштабною. Одне з фейкових італійських видань написало матеріал кількома мовами.