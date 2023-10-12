"Мы выбились из графика", — Буданов о возможности закончить войну в 2023 году

Российско-украинская война не завершится до конца 2023 года. Глава ГУР не стал уточнять детали, ведь большинство из объяснений "составляют государственную тайну" и "не для публичного обсуждения".

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У главы Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилла Буданова спросили, почему не сбылся его прогноз об окончании войны уже в этом году, на что он заявил, что Украина выбилась из графика. Об этом он сообщил во время интервью "Украинской правде".

"Есть объективные и субъективные причины — все в комплексе. Но, извините, большинство из объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что Украина не просто отстает от графика, а выбилась из него, что является "совсем иным толкованием". Однако по его словам, не все пошло наперекосяк.

"Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод", — пояснил он.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не завершится до конца 2023 года, а стоит ждать 2025-2026 годов. По его мнению, продолжительность войны будет зависеть от экономических и технических ресурсов, которые имеет Российская Федерации и ее союзники. Также Буданов убежден, что нельзя допускать переговоров, поскольку они могут завершиться замораживанием конфликта. Вместо этого он заявил, что возможно политическое решение конфликта — заключение двустороннего мирного договора только после того, как "оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года".

12 сентября глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российско-украинская война может закончиться только возвращением к админграницам по состоянию на 1991 год. По его словам, в противном случае конфликт продлится всю жизнь в разных формах — пограничные столкновения, обмены ракетными ударами или атаками БПЛА.