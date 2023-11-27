Будет меньше ракет Х-59: в ГУР подтвердили успех удара по Смоленскому авиазаводу, — СМИ

По цеху предприятия, причастного к выпуску высокоточных авиационных ракет Х-59, действительно ударили беспилотники Сил обороны Украины, заявили в ГУР.

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В ГУР Минобороны подтвердили атаку украинских БПЛА на цеха "Смоленского авиационного завода" в РФ. По словам разведчиков, атака прошла успешно. Об обстоятельствах удара по авиазаводу рассказали на портале "24 канал".

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Выпустили около 35 БПЛА: в ГУР подтвердили причастность к ночным ударам по РФ, — СМИ

В заметке указывается, что информацию получили от работника из ГУР Минобороны Украины, однако имени собеседника не называют. Разведчик заявил, что в ночь с 26 на 27 ноября состоялась атака на российское предприятие на окраине Смоленска. По словам анонимного источника, спецоперация прошла успешно.

"Атака была результативной, операция ГУР достигла поставленных целей", — процитировали слова разведчика журналисты "24 канала".

Другие детали событий не приводились.

Атака БПЛА на РФ — подробности ситуации на "Смоленском авиазаводе"

Отметим, о громких взрывах в районе цехов "Смоленского авиационного завода" стало известно в ночь на 27 ноября 2023 года. В соцсетях опубликовали кадры, на которых россиянка делится впечатлениями от услышанного. При этом Минобороны РФ подтвердили атаку трех БПЛА самолетного типа, обвинив в нападении Украину. Заверили, что два беспилотника сбили, а третий сел под воздействием РЭБ. Однако свидетели событий утверждают, что минимум одно устройство упало на крышу 6 цеха, проломило ее и наделало ущерба внутри производственного помещения.

Между тем "Смоленский авиазавод" уже в третий раз в течение осени 2023 года оказывается под ударом БПЛА. В частности, предыдущие атаки состоялись 1 октября и 17 ноября — систематичность ударов отметили эксперты Defence Express. После первого инцидента в ГУР Минобороны Украины заявили, что за события действительно ответственны украинские беспилотники со взрывчаткой. Также разведчики сообщили, что на этом заводе выпускаются ракеты Х-59, которыми ВС РФ бомбит территорию страны.

На Google maps можно увидеть, что авиазавод расположен на северной окраине Смоленска — чтобы добраться до него, придется облететь город с востока или с запада, или пролететь напрямик. Ориентировочное расстояние до границы Украины — около 300 км.

Где расположен "Смоленский авиационный завод" Фото: Google Maps Фото: Google Maps

В росСМИ не детализируют, какую продукцию выпускает завод. Только указывают, что с 2021 до 2024 года планируют увеличить количество работников почти в четыре раза, а в 1993 и 2003 здесь создали две модели легкомоторных самолетов. Также известно, что предприятие входит в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая занимается выпуском "противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет" для авиации, морских судов, береговых комплексов.

Смоленский авиационный завод

Отметим, в ночь на 27 ноября также прогремел громкий взрыв на "Челябинском тракторном заводе". Российские власти уверяют, что это подорвался трансформатор. Между тем СМИ рассказали, что предприятие ремонтирует и выпускает танки, которые участвуют в войне в Украине.

Напоминаем, в результате шторма, который налетел на западное побережье оккупированного Крыма, оборвались линии электроснабжения возле Евпатории, Сак и Севастополя. Также неприятное для россиян событие произошло на Дальнем Востоке: на Камчатке ушел под воду аэродром федерального значения.