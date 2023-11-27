Смоленский авиазавод атаковали неизвестные БПЛА: зафиксированы разрушения, — соцсети (видео)

Благодаря средствам РЭБ, как сообщают российские СМИ, был обезврежен беспилотник, который упал на предприятие и повредил крышу и балку перекрытия.

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Утром 26 ноября Смоленский авиационный завод подвергся атаке. Об этом сообщает Telegram-канал Monitor.

Удар произошел неустановленными БПЛА. В сообщении говорится о том, что крыши одного из цехов были пробиты.

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По информации Telegram-канала Baza, атаковать предприятие попытались украинскими беспилотниками. В сторону завода направили по меньшей мере два беспилотника.

Первый из них был сбит примерно в 9 утра на территории Заднепровского района города. Через полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник. В сообщении отметили, что благодаря средствам РЭБ его обезвредили.

Именно этот дрон как будто и упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. Пострадавших нет, но была повреждена крыша и балка перекрытия.

Пока комментариев от местных властей не объявлено.

БПЛА атаковали Россию

В ночь с 25 на 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали несколько областей России. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении беспилотников в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в военном ведомстве оккупантов сообщили об уничтожении еще нескольких БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.

В ГУР подтвердили причастность к атаке беспилотников по РФ. Издание "РБК-Україна" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что атака дронов на российские объекты началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Дроны запустили по военным объектам Москвы и области, в Туле и Смоленске.

Напомним, в РФ 26 ноября рассказали о дронах, которыми атаковали Тулу. Они похожи на иранские Shahed, но подтверждений этому нет.