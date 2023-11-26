Выпустили около 35 БПЛА: в ГУР подтвердили причастность к ночным ударам по РФ, — СМИ

Атака БПЛА на российские объекты началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Дроны запустили по военным объектам Москвы и области, в Туле и Смоленске, рассказали журналисты.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины причастно к ночной атаке беспилотных летательных аппаратов по Российской Федерации. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Журналисты со ссылкой на источники заявили, что ночная операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. СМИ отметили, что пока окончательные последствия атаки неизвестны, однако сообщения РФ о том, что все дроны были сбиты, не соответствует действительности.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР МОУ сообщило, что атака дронов началась в 3:30 и завершилась в 9:20. В частности, по военным объектам или тем, которые касаются военного производства, Москвы и области, в Туле и Смоленске было выпущено около 35 дронов.

"Действия сугубо симметричные и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий", — сказал представитель ГУР.

БПЛА атаковали Россию: что известно

В ночь с 25 на 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали несколько областей России. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении беспилотников в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении еще нескольких БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.

По сообщению СМИ, один из БПЛА при падении врезался в жилой дом в Туле, в результате чего многоэтажка получила повреждения.

Напомним, ночью 26 ноября БПЛА атаковали временно оккупированную территорию Донецкой области. По словам главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, ПВО уничтожила не все дроны, оккупанты зафиксировали повреждения, в результате чего часть области была обесточена.