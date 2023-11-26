"Машины едут по морю": шторм в Крыму залил улицы, полуостров частично обесточен (фото)

Россияне рассказывают о потоках воды, которые покрывают дороги на западном побережье Крыма. Глава оккупационной власти Сергей Аксенов заявил, что в понедельник можно всем сидеть дома и не ходить на работу.

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В Крыму в результате шторма начались перебои со светом, водой и газом. Местные жители жалуются на падение деревьев и столбов электропередач. Тем временем морская вода залила улицы прибрежных населенных пунктов и поднялась почти до метра. О деталях удара стихии рассказали в росСМИ RT в Telegram-канале.

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В заметке о шторме в Крыму опубликовали кадры, снятые свидетелями разгула стихии. На одном видео видно женщину, которая пробирается по залитой водой улице. В кадр попадает сломанное дерево и машина, колеса которой едва виднеются из потока. На другом видео — водители, которые пробираются по автотрассе, которую полностью покрыло морскими волнами.

Также были кадры из авто, которое едет по населенному пункту — голоса комментируют, что видели два столба электропередач, которые упали из-за порывов ветра.

Между тем представители оккупационной власти рассказали некоторые детали о событиях на полуострове. В частности, заместитель "главы Крыма" Крючков сообщил, что без света оказались 40 тыс. жителей. "Глава Крыма" Сергей Аксенов отметил, что создали оперативный штаб, который будет координировать текущую ситуацию.

Из населенных пунктов на западном побережье Крыма поступила следующая информация, говорится в сообщении росСМИ:

в Севастополе понедельник 27 ноября объявили нерабочим днем — об этом написал оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев;

в Евпатории поднимается уровень воды — город заливает, эвакуируют жителей 150 домов, поток воды покрыл участок трассы в направлении Саков;

в Саках стихия перебила газопровод, частично нет света и воды;

в Красногвардейском районе нет света в десяти селах и воды — в семи селах — говорится в заметке росСМИ.

Также указывается, что пик непогоды — впереди. Согласно прогнозам, хуже всего будет в период времени между 20:00 и 23:00 (по Киеву) — об этом написали в российских медиа.

Между тем на синоптическом портале Windly можно узнать данные о текущей ситуации. В частности, указывается, что текущая скорость ветра в районе Сак-Евпатории-Севастополя — около 40 узлов (то есть до 75 км/ч.).

Шторм в Черном море 26 ноября 2023 года Фото: Windy

Отметим, в результате ухудшения погоды в Черном море поднялся шторм, ранее писал Фокус. У западного побережья оккупированного полуострова возможны волны высотой около восьми метров. Кроме того, стихия добралась до Одесской области — дороги засыпало снегом, похолодало.

Между тем синоптики предсказали, что в последнюю неделю ноября в Украине ухудшится погода. В частности, указывали, что будет гололедица и сильный ветер.