Снег, дождь, местами гололед: синоптики объявили прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

Погода в Украине 26 и 27 ноября будет преимущественно сопровождаться сильным ветром и осадками, но не везде. В Киеве в понедельник прогнозируют снежные заносы.

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Прогноз погоды в Украине 26 ноября предусматривает сложные погодные условия: снег, дождь, местами гололедица. Подробности сообщил Укргидрометцентр.

В юго-восточных областях и восточных сильный дождь. Ночью в Днепропетровской и Харьковской областях будет фиксироваться сильный мокрый снег. Сильный мокрый снег и дождь, гололед будут наблюдаться на территории Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей.

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В Одесской области, днем и в Черниговской и Черкасской областях сильный снег, днем в Киевской области и местами в Винницкой области значительный снег, ожидаются снежные заносы и метели. В западных, Житомирской, небольшой снег ночью и в Винницкой местами, ночью без осадков в большинстве северных областей. В Николаевской и Одесской областях ветер составит 28-30 м/с.

В западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях температура ночью и днем 0-5° мороза. В Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях от 2° мороза до 3° тепла, в и юго-восточных и восточных областях ночью 1-6° тепла.

Погода в Киеве 26 ноября осадков не предусматривает. В столице ночью без осадков; днем сильный снег, на дорогах гололедица, метели. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; днем порывы составят 17-22 м/с. Температура днем и ночью 0-2° мороза.

Фото: Укргидрометцентр

В понедельник, 27 ноября, погодные условия будут сложными. В большинстве центральных и северных областей ночью ожидается сильный снег, днем метели, умеренный снег, на остальной территории дождь и мокрый снег, местами гололедица, метели; без существенных осадков только в западных областях.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, порывы составят 15-22 м/с, местами, кроме западных областей, 25-30 м/с.

Температура ночью составит 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах страны будет наблюдаться гололедица. На юге 3-8° тепла, в течение суток в юго-восточной части от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве 27 ноября также сложные погодные условия: ночью сильный, снежные заносы днем умеренный снег. Температура ночью составит 3-8° мороза; днем 1-6° мороза.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 9 ноября синоптики рассказали, когда придут морозы и выпадет первый снег.