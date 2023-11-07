Зонты и теплая одежда: синоптики рассказали, когда ждать похолодания (видео, карты)

По мнению синоптиков, на этой неделе Украину ждет переменчивая погода, однако без морозов. Вместе с тем в некоторых регионах, в частности в Карпатах, возможен мокрый снег.

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В Украину стремительными темпами идет похолодание и в ближайшую неделю ожидается неустойчивая погода с обилием осадков. Прогноз погоды на неделю, до 12 ноября, сделал метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, продолжится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада.

"В связи с этим, в нашей стране будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и аномально высокими температурами. Циклоническая деятельность и преобладание поля пониженного давления будут способствовать формированию туманов, а на фоне высоких температур не исключены грозы. Ветер преимущественно южной четверти, умеренный, на юге и востоке порывистый", — дополнил Кибальчич.

Такого же мнения синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, которая прогнозирует, что Украину ждет переменчивая погода, но морозов пока не ожидается. Мокрый снег с дождями возможен в некоторых регионах из-за прихода циклона.

В среду, 8 ноября, ночью в западных и местами северных областях, днем на большей части Украины пройдут дожди, в центральных регионах местами значительные. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных районах — южного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9 °С, днем в северных и западных областях +7…12 °С, на остальной территории Украины +13…18 °С.

Карта погоды на 8 ноября Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 9 ноября, в северных, южных и восточных областях сохранится дождливая погода. На остальной части страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4-9 °С, в западных областях 0…+5 °С, днем +7…12 °С.

Карта погоды на 9 ноября Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 10 ноября, под влиянием части антициклона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в центральных и южных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем +8…13 °С.

Карта погоды на 10 ноября Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 11 ноября, в Украине преимущественно без осадков. Лишь днем на крайнем западе ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и южных регионах отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…8 °С, днем +8…13 °С.

Карта погоды на 11 ноября Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 12 ноября, ночью в западных областях, утром и днем в большинстве областей, кроме востока, пройдут дожди, местами значительные. В Карпатах возможны осадки с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…8 °С, днем +8…13 °С, в западной части +4…9 °С.

Карта погоды на 12 ноября Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика, вторник, 7 ноября, снова дарит украинцам комфортную и достаточно теплую погоду. В течение дня температура воздуха будет составлять +12…18 °С. В западных областях могут быть еще небольшие дожди, но в целом сухо и тепло.

"Учитывая, что я, например, довольно часто помню этот день со снегом – такие градусы радуют", — делится воспоминания метеоролог.

А вот в среду, 8 ноября, обещает Диденко, циклон с юго-запада принесет дожди — лучше приготовить зонты, соответствующую обувь, особенно учитывая, что в Карпатах даже ожидается мокрый снег. В большинстве областей пройдут дожди, а иногда даже сильные. Облачность увеличится, будет мокро, сонливо и серо, предупреждает синоптик.

Единственная часть, куда осадки не дойдут, по мнению Диденко, — это юго-восток Украины, Крым, Запорожская и Донецкая области.

"Из-за скачков в температуре, из-за колебаний атмосферного давления, из-за увеличения облачности может болеть голова, прыгать артериальное давление, возникать чувство сонливости и снижение работоспособности", — предупреждает синоптик.

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И тут же успокаивает: это не страшно, на то и осень, чтобы "немного угомониться, оглядеться и оценить весну и лето".

Более серьезное понижение температуры воздуха — ночью практически до "нулей" — Диденко предполагает в конце следующей недели, с 17-18 ноября.

"А пока готовимся завтра (8 ноября. — Ред.) к визиту циклона — зонты, более теплая одежда, апельсины, бодрящий кофе или зеленый чай", — рекомендует метеоролог.

И снова о полярном сиянии

Наталка Диденко напомнила о красивом и редком атмосферном явлении — северном, или полярном, сиянии, которое украинцам, как и многим европейцам, повезло наблюдать вечером 5 ноября.

"Не надо пугаться, подвергаться суевериям и примерять на себя красивую и стильную шапочку Нострадамуса. Все хотят быть оракулами хотя бы в Фейсбуке)", — заметила синоптик.

Карта циклона 8 ноября Фото: Facebook

И еще раз подчеркнула, что это было северное сияние, возникающее тогда, когда верхние слои атмосферы Земли обдувают солнечные ветры, идут потоки заряженных частиц Солнца.

"Новая неделя будет свежей, с периодическими осадками, однако "нулей" все равно не видно на метеорологическом горизонте. Мы – в "плюсах")", — как всегда оптимистично резюмирует Диденко.

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Напомним, синоптики дали прогноз на ноябрь. В течение последнего месяца осени средняя месячная температура воздуха составит около 2–7 градусов тепла.

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