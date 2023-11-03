Шторм "Киаран" ударил по Британии и Европе: погиб ребенок из Украины (видео)

Всего 10 человек по всей Западной Европе стали жертвами шторма. Аэропорты и железнодорожные сети отменяют рейсы в регионе, а крупные порты Роттердама и Антверпена принимают экстренные меры.

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Шторм "Киаран" бьет по Великобритании и Европе мощными ветрами. Спасатели эвакуировали людей из опасных регионов. Известно о 12 погибших, среди которых — 5-летний мальчик из Украины. Об этом говорится в хронике с мест событий Bloomberg.

В бельгийском городе Гент мальчика из Украины убило веткой дерева. По информации местных СМИ, он играл с детьми в парке на спортивной площадке, когда по городу прошелся шторм.

От удара мальчик скончался позже в больнице. Еще один ребенок получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает.

На вопрос журналистов, почему дети играли на улице во время шторма, о котором неоднократно предупреждали, представитель городских властей не ответил. Посольство Украины в Бельгии пока не комментировало эту информацию.

Общие жертвы от шторма "Киаран"

Шторм "Киаран" начался в Западной Европе 2 ноября и унес жизни по меньшей мере 12 человек.

Сейчас известно о погибших во Франции, Нидерландах, Испании, Германии и Бельгии.

По сообщению Sky News, во время шторма подверглись разрушениям населенные пункты северо-западной Европы. Потожный ветер сорвал крыши с некоторых зданий, разрушил транспортные сети и электросети, оставив без электричества более миллиона человек.

Шторм разнес дома на острове Джерси в Ла-Манше. Местные пожарно-спасательные службы призвали людей не выходить из дома, закрыли и школы на востоке Англии.

Рождение шторма и причины его мощности

Циклон принес сильный ветер и осадки по всей территории от Великобритании до Пиренейского полуострова, вызвав предупреждение о суровой погоде. Хотя самый сильный удар, казалось, прошел в четверг, 2 ноября, во второй половине дня вновь сообщили о наводнении и сильных порывах. Специалисты говорят, что такая погода продлится еще несколько дней.

Аэропорты из Амстердама в Лондон и Париж отменили или задержали рейсы, а железнодорожные сети по всему региону прекратили сообщение. Компания Eurostar, которая соединяет Британию с континентом, ранее предупредила о задержках и отмене некоторых поездов. Пострадали и крупные порты.

Второй по величине порт региона Антверпен-Брюгге приостановил значительную часть своих рейсов.

Эксперты объясняют такую мощность штормов и жаркое лето-2023 выбросами ископаемого топлива и глобальным потеплением. Это вызывает лесные пожары и наводнения, нарушает энергетические и транспортные системы и угрожает здоровью и средствам существования миллионов людей и животных.

Исследователи предупреждают, что человечество находится в поворотном моменте в истории прогнозирования погоды — последствия могут быть разрушительными.

В конце октября 2023-го на прибрежный город в Мексике, Акапулько, обрушился разрушительный ураган Отис. Как ранее уже писал Фокус, события развивались по "кошмарному сценарию" и весьма шокировали метеорологов.