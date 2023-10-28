Кошмар во плоти. Ураган Отис обрушился на сушу со скоростью 265 км/час, это шокировало метеорологов

Исследователи предупреждают, что ситуация чрезвычайно серьезная, а события развиваются по "кошмарному сценарию".

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Ураган пятой категории Отис обрушился на тихоокеанское побережье Мексики в среду, 25 октября, унеся по меньшей мере жизни 27 человек и разрушив курортный город Акапулько. Известно, что шторм усилился всего за 24 часа, а затем обрушился на город с невероятной скоростью в 265 километров в час, пишет Smithsonian Magazine.

Из-за невероятной силы урагана и его разрушительных последствий ему присвоили 5-ю категорию. При этом. По словам Национального центра ураганов (NHC), это событие стало настоящим кошмаров. Дело в том, что в этой части Мексики ранее не было зарегистрировано ни одного урагана даже относительно близкого к такой интенсивности. Метеорологи отмечают, что это "чрезвычайно серьезная ситуация", более того ураган Отис, по мнению ученых, развивался согласно "кошмарному сценарию".

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Интенсивность, с которой Отис обрушился на берег, попросту шокировала синоптиков, ведь еще за 16 часов до его "атаки" на Акапулько, ученые предсказали, что он выйдет на берег как шторм всего лишь 1-й категории.

Спутниковые снимки, сделанные во вторник, 24 октября, в 2:30 ночи, показывают, что Отис расположен в 338 километрах к юго-востоку от Акапулько. Данные также свидетельствуют о том, что тропический шторм двигался со скоростью в 106 км/ч. Однако уже к полудню среды Отис фактически стал самым сильным ураганом, когда-либо обрушивавшимся на тихоокеанское побережье Мексики. Более того, ученые сообщают, что ураган Отис также стал самым быстро усиливающимся штормом за всю историю наблюдений в северо-восточной части Тихого океана.

Достигнув Акапулько, шторм обрушился на курортный город всей своей мощью: обрушил потолки, выбил окна, сровнял с землей электрические столбы. Фактически местные жители и туристы оказались в ловушке без еды, воды и предметов первой необходимости.

По словам очевидцев, которые пережидали шторм в одном из отелей города, было такое ощущение, что "уши вот-вот взорвутся". Этот кошмар продлился около трех часов, в результате потолок гостиничного номера даже начал прогибаться, а через окна были видны летающие матрасы и баки с водой.

Отметим, что Акапулько является крупнейшим городом одного из беднейших штатов Мексики. В большей степени экономика города зависит от туризма, однако ураган Отис нанес серьезный ущерб — пострадали около 80% всех отелей Акапулько. Предварительные расчеты показывают, что общий ущерб приближается к 15 миллиардам долларов.

Исследователи уже много лет предупреждают, что человечеству рано или поздно придется столкнуться с последствиями климатического кризиса. В этом году мы уже столкнулись с рекордными волнами тепла и интенсивными лесными пожарами, теперь ученые предупреждают, что изменение климата, вероятно, также приведет и к усилению ураганов.

По мере нагревания поверхности океаны дают все больше энергии штормам, что приводит к более сильным ветрам, обильным дождям и увеличению наводнений. Недавнее исследование также показало, что в последние несколько лет ураганы в Атлантике в два раза чаще стали превращаться из штормов 1-й категории или более слабого в крупные шторма категории 3. Причем это "превращение" происходит всего за 24 часа. Ученые опасаются, что в дальнейшем ситуация может выйти из-под контроля, поскольку у людей будет чрезвычайно мало времени, чтобы отреагировать и подготовиться.

Ранее Фокус писал о том, что редкие разрушительные 100-летние наводнения станут ежегодными.