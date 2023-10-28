Справжній кошмар. Ураган Отіс обрушився на сушу зі швидкістю 265 км/год, це шокувало метеорологів

Дослідники попереджають, що ситуація надзвичайно серйозна, а події розвиваються за "кошмарним сценарієм".

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Ураган п'ятої категорії Отіс обрушився на тихоокеанське узбережжя Мексики в середу, 25 жовтня, забравши щонайменше життя 27 осіб і зруйнувавши курортне місто Акапулько. Відомо, що шторм посилився всього за 24 години, а потім обрушився на місто з неймовірною швидкістю 265 кілометрів на годину, пише Smithsonian Magazine.

Через неймовірну силу урагану та його руйнівні наслідки йому присвоїли 5-ту категорію. При цьому. За словами Національного центру ураганів (NHC), ця подія стала справжнім кошмаром. Річ у тім, що в цій частині Мексики раніше не було зареєстровано жодного урагану навіть відносно близького до такої інтенсивності. Метеорологи зазначають, що це "надзвичайно серйозна ситуація", ба більше, ураган Отіс, на думку вчених, розвивався згідно з "кошмарним сценарієм".

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Інтенсивність, з якою Отіс обрушився на берег, просто шокувала синоптиків, адже ще за 16 годин до його "атаки" на Акапулько, вчені передбачили, що він вийде на берег як шторм лише 1-ї категорії.

Супутникові знімки, зроблені у вівторок, 24 жовтня, о 2:30 ночі, показують, що Отіс розташований за 338 кілометрів на південний схід від Акапулько. Дані також свідчать про те, що тропічний шторм рухався зі швидкістю 106 км/год. Однак уже до полудня середи Отіс фактично став найсильнішим ураганом, який коли-небудь обрушувався на тихоокеанське узбережжя Мексики. Ба більше, вчені повідомляють, що ураган Отіс також став штормом, який найшвидше посилюється за всю історію спостережень у північно-східній частині Тихого океану.

Досягнувши Акапулько, шторм обрушився на курортне місто всією своєю міццю: обрушив стелі, вибив вікна, зрівняв із землею електричні стовпи. Фактично місцеві жителі й туристи опинилися в пастці без їжі, води та предметів першої необхідності.

За словами очевидців, які перечікували шторм в одному з готелів міста, було таке відчуття, що "вуха ось-ось вибухнуть". Цей кошмар тривав близько трьох годин, унаслідок чого стеля готельного номера навіть почала прогинатися, а через вікна було видно матраци та баки з водою, що літали.

Зазначимо, що Акапулько є найбільшим містом одного з найбідніших штатів Мексики. Більшою мірою економіка міста залежить від туризму, проте ураган Отіс завдав серйозної шкоди — постраждали близько 80% усіх готелів Акапулько. Попередні розрахунки показують, що загальний збиток наближається до 15 мільярдів доларів.

Дослідники вже багато років попереджають, що людству рано чи пізно доведеться зіткнутися з наслідками кліматичної кризи. Цього року ми вже зіткнулися з рекордними хвилями тепла та інтенсивними лісовими пожежами, тепер вчені попереджають, що зміна клімату, ймовірно, також призведе і до посилення ураганів.

У міру нагрівання поверхні океани дають дедалі більше енергії штормам, що призводить до сильніших вітрів, рясних дощів і збільшення повеней. Нещодавнє дослідження також показало, що за останні кілька років урагани в Атлантиці вдвічі частіше стали перетворюватися зі штормів 1-ї категорії або слабкішого у великі шторми категорії 3. Причому це "перетворення" відбувається всього за 24 години. Вчені побоюються, що надалі ситуація може вийти з-під контролю, оскільки у людей буде надзвичайно мало часу, щоб відреагувати та підготуватися.

Раніше Фокус писав про те, що рідкісні руйнівні 100-річні повені стануть щорічними.