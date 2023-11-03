Шторм "Кіаран" вдарив по Британії та Європі: загинула дитина з України (відео)

Загалом 10 людей по всій Західній Європі стали жертвами шторму. Аеропорти та залізничні мережі скасовують рейси в регіоні, а великі порти Роттердама та Антверпена вживають екстрених заходів.

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Шторм "Кіаран" б’є по Великій Британії та Європі потужними вітрами. Рятувальники евакуювали людей із небезпечних регіонів. Відомо про 12 загиблих, серед яких — 5-річний хлопчик з України. Про це йдеться в хроніці з місць подій Bloomberg.

У бельгійському місті Гент хлопчика з України вбило гілкою дерева. За інформацією місцевих ЗМІ, він грався с дітьми в парку на спортивному майданчику, коли містом пройшовся шторм.

Від удару хлопчик помер пізніше в лікарні. Ще одна дитина зазнала легких травм, її життю нічого не загрожує.

На питання журналістів, чому діти гралися на вулиці під час шторму, про який неодноразово попереджали, представник міської влади не відповів. Посольство України в Бельгії поки не коментувало цю інформацію.

Загальні жертви від шторму "Кіаран"

Шторм "Кіаран" почався у Західній Європі 2 листопада і забрав життя щонайменше 12 людей.

Наразі відомо про загиблих у Франції, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Бельгії.

За повідомленням Sky News, під час шторму зазнали руйнувань населені пункти північно-західної Європи. Потожний вітер зірвав дахи з деяких будівель, зруйнував транспортні мережі та електромережі, залишивши без електрики понад мільйон людей.

Шторм розніс будинки на острові Джерсі в Ла-Манші. Місцеві пожежно-рятувальні служби закликали людей не виходити з дому, закрили й школи на сході Англії.

Народження шторму та причини його потужності

Циклон приніс сильний вітер і опади по всій території від Великої Британії до Піренейського півострова, викликавши попередження про сувору погоду. Хоча найсильніший удар, здавалося, минув у четвер, 2 листопада, у другій половині дня знов повідомили про повінь і сильні пориви. Фахівці кажуть, що така погода триватиме ще кілька днів.

Аеропорти з Амстердама до Лондона та Парижа скасували або затримали рейси, а залізничні мережі по всьому регіону припинили сполучення. Компанія Eurostar, яка сполучає Британію з континентом, раніше попередила про затримки та скасування деяких поїздів. Постраждали й великі порти.

Другий за величиною порт регіону Антверпен-Брюгге призупинив значну частину своїх рейсів.

Експерти пояснюють таку потужність штормів та спекотне літо-2023 викидами викопного палива та глобальним потеплінням. Це викликає лісові пожежі та повені, порушує енергетичні та транспортні системи та загрожує здоров’ю та засобам існування мільйонів людей та тварин.

Дослідники попереджають, що людство перебуває в поворотному моменті в історії прогнозування погоди — наслідки можуть бути руйнівними.

Наприкінці жовтня 2023-го на прибережне місто в Мексиці, Акапулько, обрушився руйнівний ураган Отіс. Як раніше вже писав Фокус, події розвивалися за "кошмарним сценарієм" і вельми шокували метеорологів.