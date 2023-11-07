Парасольки і теплий одяг: синоптики розповіли, коли чекати похолодання (відео, карти)

На думку синоптиків, цього тижня на Україну чекає мінлива погода, проте без морозів. Водночас у деяких регіонах, зокрема в Карпатах, можливий мокрий сніг.

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В Україну стрімкими темпами йде похолодання і найближчого тижня очікується нестійка погода з великою кількістю опадів. Прогноз погоди на тиждень, до 12 листопада, зробив метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич.

За словами синоптика, продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу.

"У зв'язку з цим, у нашій країні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. Циклонічна діяльність і переважання поля зниженого тиску сприятимуть формуванню туманів, а на тлі високих температур не виключені грози. Вітер переважно південної чверті, помірний, на півдні та сході поривчастий", — доповнив Кибальчич.

Такої ж думки синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха, яка прогнозує, що на Україну чекає мінлива погода, але морозів поки що не очікується. Мокрий сніг із дощами можливий у деяких регіонах через прихід циклону.

У середу, 8 листопада, вночі в західних та подекуди північних областях, вдень на більшій частині України пройдуть дощі, у центральних регіонах місцями значні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних районах — південного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...9 °С, вдень у північних і західних областях +7...12 °С, на решті території України +13...18 °С.

Карта погоди на 8 листопада Фото: Укргідрометцентр

У четвер, 9 листопада, у північних, південних і східних областях збережеться дощова погода. На решті частини країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +4-9 °С, у західних областях 0...+5 °С, удень +7...12 °С.

Карта погоди на 9 листопада Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 10 листопада, під впливом частини антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в центральних і південних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +8...13 °С.

Карта погоди на 10 листопада Фото: Укргідрометцентр

У суботу, 11 листопада, в Україні переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних і південних регіонах окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...8 °С, вдень +8...13 °С.

Карта погоди на 11 листопада Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 12 листопада, вночі в західних областях, вранці та вдень у більшості областей, крім сходу, пройдуть дощі, місцями значні. У Карпатах можливі опади з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...8 °С, удень +8...13 °С, у західній частині +4...9 °С.

Карта погоди на 12 листопада Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика, вівторок, 7 листопада, знову дарує українцям комфортну і досить теплу погоду. Протягом дня температура повітря становитиме +12...18 °С. У західних областях можуть бути ще невеликі дощі, але загалом сухо і тепло.

"З огляду на те, що я, наприклад, досить часто пам'ятаю цей день зі снігом — такі градуси тішать", — ділиться спогадами метеоролог.

А ось у середу, 8 листопада, обіцяє Діденко, циклон із південного заходу принесе дощі — краще приготувати парасольки, відповідне взуття, особливо враховуючи, що в Карпатах навіть очікується мокрий сніг. У більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Хмарність збільшиться, буде мокро, сонливо та сіро, попереджає синоптик.

Єдина частина, куди опади не дійдуть, на думку Діденко, — це південний схід України, Крим, Запорізька та Донецька області.

"Через стрибки в температурі, через коливання атмосферного тиску, через збільшення хмарності може боліти голова, стрибати артеріальний тиск, виникати відчуття сонливості та зниження працездатності", — попереджає синоптик.

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І тут же заспокоює: це не страшно, на те й осінь, щоб "трохи вгамуватися, озирнутися і оцінити весну і літо".

Серйозніше зниження температури повітря — вночі практично до "нулів" — Діденко передбачає наприкінці наступного тижня, з 17-18 листопада.

"А поки готуємося завтра (8 листопада. — Ред.) до візиту циклону — парасольки, тепліший одяг, апельсини, кава, що бадьорить, або зелений чай", — рекомендує метеоролог.

І знову про полярне сяйво

Наталка Діденко нагадала про красиве і рідкісне атмосферне явище — північне, або полярне, сяйво, яке українцям, як і багатьом європейцям, пощастило спостерігати ввечері 5 листопада.

"Не треба лякатися, піддаватися забобонам і приміряти на себе красиву і стильну шапочку Нострадамуса. Усі хочуть бути оракулами хоча б у Фейсбуці)", — зауважила синоптик.

Карта циклону 8 листопада Фото: Facebook

І ще раз наголосила, що це було північне сяйво, яке виникає тоді, коли верхні шари атмосфери Землі обдувають сонячні вітри, йдуть потоки заряджених частинок Сонця.

"Новий тиждень буде свіжим, з періодичними опадами, проте "нулів" все одно не видно на метеорологічному горизонті. Ми — в "плюсах")", — як завжди оптимістично резюмує Діденко.

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Нагадаємо, синоптики дали прогноз на листопад. Протягом останнього місяця осені середня місячна температура повітря становитиме близько 2-7 градусів тепла.

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