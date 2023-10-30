Аномально тепло і сухо: яким буде останній місяць осені (відео, карти)

Як уточнив заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко, листопад – перехідний місяць від осені до зими, тож настає час передзим'я, яке починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

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Листопад почнеться з невеликих дощів, але з 2-3 числа повернеться знову суха погода. Морозів у першій декаді листопада також не передбачається. Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Перший тиждень сухо і ще тепло

За її інформацією, температура повітря у нічні години почне знижуватися, до +4-10 градусів. Після 5-6 листопада можливе істотне похолодання вночі до +1-7 градусів. А от денна температура триматиметься близько +7-13 градусів.

"У листопаді, зокрема у першій декаді поки що снігу і тим більше утворення снігового покриву ми не очікуємо. Загалом у листопаді середньомісячна температура передбачається в межах +2-7 градусів. Це близько норми. Тобто листопад не повинен бути теплішим. А місячна кількість опадів очікується в межах 34−65 міліметрів, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 міліметрів, але загалом у межах норми. Лише по північному сходу, у північно-східних областях очікується 28-32 міліметрів, а це дещо менше за норму", — підкреслює Птуха.

Вона додала, що, за інформацією українських і світових кліматологів, є глобальна тенденція до того, що саме цей холодний період в Україні стає менш інтенсивним і буде значно менше морозів.

Останні два дні жовтня на цьому тижні, за словами Наталії Птухи, будуть дуже теплими та сухими.

"На територію України почне впливати поле підвищеного тиску. Вночі буде прохолодно, а ось вдень температура повітря підвищиться до +15-19 градусів, на Прикарпатті та у південній частині навіть до +24 градусів", — зауважила вона.

31 жовтня дощі не оминуть хіба Закарпаття, в інших областях буде сухо і тепло, до +16-22 градусів вдень. На заході і на півночі — до +17 градусів.

Такої ж думки метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчіч, який зазначив, що наприкінці жовтня та в перші дні листопада очікується аномально тепла погода.

"У частині областей навіть можливі нові рекорди максимальної температури повітря. Усе через надходження повітряних мас з південних широт", — повідомив синоптик.

Проте він попередив, що можуть йти дощі різної інтенсивності, місцями з грозами.

"Однак буде аномально тепло. У центральних та південних областях можливі нові рекорди максимальної температури повітря", — підкреслив Кібальчич.

1 листопада в західних та північних областях очікується 11-16 градусів.

2 листопада в Україні переважно без опадів, вітер послабшає, очікується зниження температури на 3-6 градусів.

3 листопада вночі у південній частині та північних областях, вдень у східних областях дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +0-6 градусів тепла, вдень +9-15 градусів.

Прогноз погоди на листопад

Як розповів заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура у листопаді буде близькою до кліматичної норми, на відміну від вересня і жовтня – тоді вона була на 1,5-2 градуси вище за норму. Середня місячна температура у листопаді передбачається +2-7 градусів, що на 6-10 градусів холодніше, ніж у жовтні.

Анатолій Прокопенко уточнив, що листопад – перехідний місяць від осені до зими, тож настає час передзим'я, яке починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

"Зазвичай на більшій частині території України холоднішає нижче +5 у першій декаді листопада, на півдні – у другій декаді, у північно-східних областях – наприкінці жовтня. Але цього року навіть на півночі країни перехід через +5 градусів відбудеться також у першій декаді листопада. Температура знижуватиметься поступово, різких переходів від тепла до холоду не очікується", — зауважив синоптик.

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У другій половині місяця можливі невеликі морози через надходження холодного повітря з півночі. До 10 листопада сніг малоймовірний, а от надалі через мінусові температури на півночі України сніг можливий, але дуже незначний, як говорить Анатолій Прокопенко, — "пролітання окремих сніжинок, не більше".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить -24 градуси, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Карпатах -31 градус, на півдні Криму та в Одеській області -13 градусів.

Абсолютний максимум температури дорівнює +24 градуси, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму — навіть до 29 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у листопаді очікується 34-65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, у північно-східних областях 28-32 мм, що менше за норму.

Знову рвучкий вітер

Щоправда, він не буде таким, як 28 жовтня, запевняє синоптикиня Наталка Діденко у власному Facebook.

"У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 градусів. Єдиний дискомфорт — вже згадуваний поривчастий вітер південного походження", — пояснює Діденко.

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У середу пройде дощ та дещо похолоднішає. І за прогнозом синоптикині, до кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.

Відчутніше похолоднішає з 7 листопада, проте це теж некритично, акцентує Діденко. І додає, що відповідніша сезону холодна погода ймовірно настане з 12 листопада.

"Осінні погодні процеси іноді не сприятливі для людського комфорту, проте будь-яка зміна, в тому числі сезонна, супроводжується бурхливими процесами. Ми, українці, це дуже добре знаємо. Тому не дивуємося осені, яка щороку приходить із дощами, похолоданням та сильним вітром. Така її законна природа", — констатує синоптикиня.

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Нагадаємо, Фокус писав, як влітку погода в Києві також здивувала, наробивши біди. Гроза і сильний вітер знеструмили частину районів столиці. У місті автомобілі не могли вільно рухатися дорогами, а в деяких районах було відсутнє електропостачання.

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