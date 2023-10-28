Погода розлютилася: у Києві падають дерева, є загиблі, служби в посиленому режимі (відео, фото)

Сильний дощ і шквальний вітер, за прогнозами синоптиків, очікуються у столиці та багатьох регіонах України протягом усього 28 жовтня.

Related video

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня 28 жовтня йтиме сильний дощ, а пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Енергетики ДТЕК переведені в посилений режим роботи в Києві, Київській та Донецькій областях, оскільки ліквідація наслідків негоди почалася вже в ніч на 28 жовтня.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до ліній електропередач", — повідомили в компанії.

Оголошено другий, або помаранчевий, рівень небезпеки.

Яка ситуація в Києві та області

У Києві від ранку 28 жовтня вирує сильний вітер із поривами до 23 м/с і йде дощ. За кілька годин негода наробила в столиці та передмісті чимало лиха — повалено дерева, в деяких місцях знесло бетонні паркани, зірвало та віднесло зупинки громадського транспорту, винесло на проїжджу частину захисні конструкції прибудинкових смітників тощо. Спостерігається довільне переміщення незакріплених наземних об'єктів.

Фото: укргідрометцентр

За повідомленням КМДА, загинули двоє чоловіків 65 і 35 років, на яких упали дерева. Семеро киян дістали травми і переломи, п'ятеро госпіталізовані, двоє отримали медичну допомогу на місці. В однієї з травмованих жінок важка травма хребта.

Загалом у Києві та області зафіксовано вісім випадків падіння дерев на проїжджу частину, одне дерево впало на трамвайні колії.

Пошкоджено один житловий будинок, три кіоски та чотири авто.

Що відбувається в Україні

Станом на 13:00 28 жовтня понад 780 населених пунктів в Україні залишаються без світла. Загалом проблеми з енергопостачанням виникли, як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у 12 регіонах. Найгірша ситуація у Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях.

Служби ДТЕК, переведені в посилений режим, попереджають про можливі відключення світла через негоду. Через пориви вітру можуть падати дерева, обриватися лінії електропередач. Наразі зафіксовано понад 250 повалених дерев, 100 з яких уже розпиляно та прибрано.

Правила безпеки під час поривів вітру

Нацполіція радить жителям дотримуватися простих правил безпеки:

намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно зачиняйте вікна, двері, горища в будинках;

приберіть із балконів і лоджій незакріплені предмети, які можуть упасти на вулицю.

Важливо

Похолодає та може випасти сніг: синоптики дали прогноз на листопад (фото)

Нагадаємо, Фокус писав, як влітку погода в Києві також здивувала, наробивши біди. Гроза і сильний вітер знеструмили частину районів столиці. У місті автомобілі не могли вільно рухатися дорогами, а в деяких районах було відсутнє електропостачання.

Крім того, Фокус повідомляв, що 25 травня блискавка влучила в будинок, а сушею пронісся смерч. Рясний дощ залив Одесу, а жителі кількох населених пунктів області помітили стрімкий вихор.