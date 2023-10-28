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Украина

Погода разбушевалась: в Киеве падают деревья, есть погибшие, службы в усиленном режиме (видео, фото)

ураганный ветер, непогода, сильный дождь, поваленные деревья, травмированные люди, погибшие, обрыв проводов
Фото: Скриншот | Буря валит деревья, сносит незакрепленные наземные сооружения, рекламные бигборды

Сильный дождь и шквальный ветер, по прогнозам синоптиков, ожидаются в столице и многих регионах Украины в течение всего 28 октября.

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Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня 28 октября будет идти сильный дождь, а порывы ветра станут достигать 25-28 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим работы в Киеве, Киевской и Донецкой областях, поскольку ликвидация последствия непогоды началась уже в ночь на 28 октября.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", — сообщили в компании.

Объявлен второй, или оранжевый, уровень опасности.

Какая ситуация в Киеве и области

В Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с и идет дождь. За несколько часов непогода наделала в столице и пригороде немало беды — повалены деревья, в некоторых местах снесло бетонные заборы, сорвало и унесло остановки общественного транспорта, вынесло на проезжую часть защитные конструкции придомовых мусорников и др. Наблюдается произвольное перемещение незакрепленных наземных объектов.

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Фото: укргидрометцентр

По сообщению КГГА, погибли двое мужчин 65 и 35 лет, на которых упали деревья. Семеро киевлян получили травмы и переломы, пятеро госпитализированы, двое получили медпомощь на месте. У одной из травмированных женщин тяжелая травма позвоночника.

Всего в Киеве и области зафиксировано восемь случаев падения деревьев на проезжую часть, одно дерево упало на трамвайные пути.

Повреждены один жилой дом, три киоска и четыре авто.

Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь Fullscreen
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь
Украина, непогода, ураганный ветер, сильный дождь

Что происходит в Украине

По состоянию на 13:00 28 октября более 780 населенных пунктов в Украине остаются без света. В целом проблемы с энергоснабжением возникли, как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в 12 регионах. Худшая ситуация в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Службы ДТЭК, переведенные в усиленный режим, предупреждают о возможных отключениях света из-за непогоды. Из-за порывов ветра могут падать деревья, обрываться линии электропередач. Сейчас зафиксировано более 250 поваленных деревьев, 100 из которых уже распилены и убраны.

Правила безопасности при порывах ветра

Нацполиция советует жителям соблюдать простые правила безопасности:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.
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Напомним, Фокус писал, как летом погода в Киеве также удивила, наделав беды. Гроза и сильный ветер обесточили часть районов столицы. В городе автомобили не могли свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствовало электроснабжение.

Кроме того, Фокус сообщал, что 25 мая молния попала в дом, а по суше пронесся смерч. Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.