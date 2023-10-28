Погода разбушевалась: в Киеве падают деревья, есть погибшие, службы в усиленном режиме (видео, фото)

Сильный дождь и шквальный ветер, по прогнозам синоптиков, ожидаются в столице и многих регионах Украины в течение всего 28 октября.

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Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня 28 октября будет идти сильный дождь, а порывы ветра станут достигать 25-28 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим работы в Киеве, Киевской и Донецкой областях, поскольку ликвидация последствия непогоды началась уже в ночь на 28 октября.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", — сообщили в компании.

Объявлен второй, или оранжевый, уровень опасности.

Какая ситуация в Киеве и области

В Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с и идет дождь. За несколько часов непогода наделала в столице и пригороде немало беды — повалены деревья, в некоторых местах снесло бетонные заборы, сорвало и унесло остановки общественного транспорта, вынесло на проезжую часть защитные конструкции придомовых мусорников и др. Наблюдается произвольное перемещение незакрепленных наземных объектов.

Фото: укргидрометцентр

По сообщению КГГА, погибли двое мужчин 65 и 35 лет, на которых упали деревья. Семеро киевлян получили травмы и переломы, пятеро госпитализированы, двое получили медпомощь на месте. У одной из травмированных женщин тяжелая травма позвоночника.

Всего в Киеве и области зафиксировано восемь случаев падения деревьев на проезжую часть, одно дерево упало на трамвайные пути.

Повреждены один жилой дом, три киоска и четыре авто.

Что происходит в Украине

По состоянию на 13:00 28 октября более 780 населенных пунктов в Украине остаются без света. В целом проблемы с энергоснабжением возникли, как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в 12 регионах. Худшая ситуация в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Службы ДТЭК, переведенные в усиленный режим, предупреждают о возможных отключениях света из-за непогоды. Из-за порывов ветра могут падать деревья, обрываться линии электропередач. Сейчас зафиксировано более 250 поваленных деревьев, 100 из которых уже распилены и убраны.

Правила безопасности при порывах ветра

Нацполиция советует жителям соблюдать простые правила безопасности:

старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

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Напомним, Фокус писал, как летом погода в Киеве также удивила, наделав беды. Гроза и сильный ветер обесточили часть районов столицы. В городе автомобили не могли свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствовало электроснабжение.

Кроме того, Фокус сообщал, что 25 мая молния попала в дом, а по суше пронесся смерч. Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.