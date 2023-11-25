Сніг, дощ, подекуди ожеледь: синоптики оголосили прогноз погоди на найближчі дні (карта)

Погода в Україні 26 та 27 листопада буде переважно супроводжуватиметься сильним вітром та опадами, але не всюди. У Києві в понеділок прогнозують снігові замети.

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Прогноз погоди в Україні 26 листопада передбачає складні погодні умови: сніг, дощ, подекуди ожеледиця. Подробиці повідомив Укргідрометцентр.

У південно-східних областях та східних сильний дощ. Вночі у Дніпропетровській та Харківській областях фіксуватиметься сильний мокрий сніг. Сильний мокрий сніг і дощ, ожеледь спостерігатимуться на території Миколаївської, Кіровоградської та Полтавської областей.

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На Одещині, вдень і на Чернігівщині та Черкащині сильний сніг, удень на Київщині та місцями на Вінниччині значний сніг, очікуються снігові замети та хуртовини. У західних, Житомирській, невеликий сніг уночі й у Вінницькій місцями, уночі без опадів в більшості північних областей. В Миколаївській та Одеській областях вітер становитиме 28-30 м/с.

В західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура уночі та вдень 0-5° морозу. В Миколаївській, Полтавській та Кіровоградській областях від 2° морозу до 3° тепла, у та південно-східних та східних областях уночі 1-6° тепла.

Погода у Києві 26 листопада опадів не передбачає. У столиці вночі без опадів; удень сильний сніг, на дорогах ожеледиця, хуртовини. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви становитимуть 17-22 м/с. Температура вдень та вночі 0-2° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

У понеділок, 27 листопада, погодні умови будуть складними. У більшості центральних та північних областей уночі очікується сильний сніг, удень хуртовини, помірний сніг, на решті території дощ та мокрий сніг, подекуди ожеледиця, хуртовини; без істотних опадів лише в західних областях.

Вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, пориви становитимуть 15-22 м/с, місцями, окрім західних областей, 25-30 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця. На півдні 3-8° тепла, протягом доби в південно-східній частині від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві 27 листопада також складні погодні умови: вночі сильний, снігові замети вдень помірний сніг. Температура вночі становитиме 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 листопада синоптики розповіли, коли прийдуть морози та випаде перший сніг.