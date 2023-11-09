Коли прийдуть морози та випаде сніг: синоптики дали прогноз (карта)

10 листопада в Україні переважатиме суха погода, у північно-східних та більшості центральних областях очікуються тумани вночі та вранці. Вночі температура повітря у Карпатах опуститься до -4 градусів, розповіли синоптики.

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У другій половині листопада температура повітря поступово знижуватиметься. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі "УНІАН".

"Середньомісячна температура у нас розрахована в межах 2-7 градусів тепла по території всієї України", — сказала Наталія Птуха.

Вона зазначила, що спрогнозувати сніг у листопаді складно, проте його не варто виключати, оскільки за статистичними кліматичними даними в цей час він не є чимось аномальним. Крім цього, вона вважає, що цьогорічна зима також повинна бути теплою. Зокрема, на це впливають глобальні процеси на кшталт Ель-Ніньйо, кліматичні зміни і те, що останніми роками кліматологи спостерігають, що по всій Україні холодний період стає теплішим. Попри це, в країні будуть прояви зими, проте в меншій силі, вважає синоптикиня.

Зі слів завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінови, у другій половині листопада середня температура повітря становитиме 5-10 градусів тепла.

"Особливих похолодань в листопаді немає… Температурний режим буде коливатися", — зазначила вона.

Вона вважає, що не варто сподіватися на сніжний грудень. Мартазінова прогнозує взимку дощі та мокрий сніг. Зокрема, вона переконана, що довгих лютих морозів не буде, проте це не означає, що зима не буде холодною.

Якою буде зима в Києві

Синоптики Wisemeteo розповіли, що цьогорічна зима у столиці не буде особливо відрізнятися температурними показниками від минулого сезону. Середня температура сезону складе близько 0 градусів. 1 грудня розпочнеться справжня зима — стовпчики термометрів покажуть -2 градуси, тоді як середній температурний показник складе -1 градусів.

"На початку місяця температура коливатиметься на рівні -4 градусів. Максимальна температурна відмітка настане 6-го грудня і складатиме 5 градусів — саме час змінити гардероб по сезону", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на грудень у Києві

У січні відбудеться потепління. Середня температура місяця коливатиметься на рівні 0 градусів. Найтеплішим днем стане 11 січня, стовпчики термометрів покажуть 8 градусів тепла, а найхолоднішим 7 січня — -6 градусів.

Прогноз погоди у січні в Києві

У лютому буде прохолодно. Середня температура буде близько 0 градусів, тоді як "мокрих" днів не очікується.

Прогноз погоди у лютому в Києві

Прогноз погоди на 10 жовтня

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю 10 листопада переважатиме суха погода, проте можливі тумани. Стовпчики термометрів впродовж дня покажуть 8-12 градусів тепла, а на півдні до 15 градусів. Вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла.

У суботу-неділю 11-12 жовтня очікується черговий циклон із південного заходу Європи, що разом з атмосферними фронтами зумовить дощову погоду майже в усіх областях.

Циклон, що прийде з південного заходу Європи

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 10 листопада опадів не буде, очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями туман у північно-східних та більшості центральних областях. Прогнозують переважно південний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде 0-5 градусів тепла, на узбережжі морів до 8 градусів, а вдень 8-13, на півдні країни 12-17 градусів тепла, а в Карпатах вночі від 1 тепла до 4 градусів морозу, тоді як вдень від 3 до 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 10 листопада

Прогноз погоди в Києві 10 жовтня

Зі слів Діденко, в Києві 10 жовтня очікується суха погода. Температура повітря буде близько 10 градусів тепла.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що в Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Переважатиме південний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, а вдень від 8 до 13. У Києві вночі очікується 2-4 градуси тепла, а вдень 10-12.

Нагадаємо, в листопаді середня місячна температура повітря буде близько 2-7 градусів тепла. За даними синоптиків, такий температурний показник є близьким до норми.

Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова повідомила, що цьогорічна зима очікується м'якою та теплою. Проте за її прогнозом, у грудні очікується короткочасне похолодання із морозами до -15 градусів.