"В Крыму мы прошли этап": аналитик оценил удары БПЛА по оккупантам (видео)

Дроны, как считает Александр Мусиенко, должны отвечать определенным техническим условиям относительно дальности полета, способности избегать действия средств РЭБ, ПВО, а конкуренция между компаниями только пойдет на пользу.

Related video

В Крыму Силы обороны Украины уже прошли этап, когда наносили удары в течение двух месяцев. Подробности сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире 24 Канала.

Он отметил, если БПЛА используют с целью тестирования, взрывчатки при запуске может и не быть. Специалист вспомнил случаи сбивания дронов в оккупированном Крыму, которые летели с подконтрольной Украине территории. Иногда БПЛА не взрывались или просто падали в море.

Важно

Выпустили около 35 БПЛА: в ГУР подтвердили причастность к ночным ударам по РФ, — СМИ

Таким образом бойцы проводят разведку средств ПВО врага, проверяют способность выполнять другие задачи, чтобы создать возможность действовать эффективнее.

"Если эффективность была 30 — 40% — это считалось успехом и нормальным показателем", — отметил Мусиенко.

Другие виды вооружения потом стало возможным также использовать. По его словам, удавалось поразить средства ПВО российских войск, а затем и более важные объекты, поэтому все имеет четкую последовательность и идет по плану. Сначала дроны тестируются на полигонах, а затем в боевых условиях для ударов по России.

Аналитик добавил, что дроны должны соответствовать определенным техническим условиям. Это касается дальности полета, способности избегать действия средств РЭБ, ПВО. По его мнению, производители должны получить возможность изготавливать дроны массово, не менее 100 единиц в месяц. Он отметил, что конкуренция позволит увидеть, какой беспилотник демонстрирует лучшие результаты и является более эффективным.

Смотреть с 16 мин

Напомним, 27 ноября соцсети сообщили, что Смоленский авиазавод атаковали неизвестные БПЛА. Благодаря средствам РЭБ, как сообщают российские СМИ, был обезврежен беспилотник, упавший на предприятие и повредивший крышу и балку перекрытия.