"У Криму ми пройшли етап": аналітик оцінив удари БПЛА по окупантах (відео)

Дрони, як вважає Олександр Мусієнко, мають відповідати певним технічним умовам стосовно дальності польоту, здатності уникати дії засобів РЕБ, ППО, а конкуренція між компаніями лише піде на користь.

Related video

У Криму Сили оборони України вже пройшли етап, коли завдавали ударів впродовж двох місяців. Подробиці повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, в ефірі 24 Каналу.

Він зазначив, якщо БПЛА використовують з метою тестування, вибухівки під час запуску може й не бути. Фахівець пригадав випадки збиття дронів в окупованому Криму, які летіли з підконтрольної Україні території. Інколи БПЛА не вибухали або просто падали в море.

Важливо

Випустили близько 35 БПЛА: у ГУР підтвердили причетність до нічних ударів по РФ, — ЗМІ

У такий спосіб бійці проводять розвідку засобів ППО ворога, перевіряють здатність виконувати інші завдання, щоб створити можливість діяти ефективніше.

"Якщо ефективність була 30 – 40% – це вважалося успіхом і нормальним показником", – зазначив Мусієнко.

Інші види озброєння потім стало можливим також використовувати. З його слів, вдавалося уразити засоби ППО російських військ, а згодом й важливіші об'єкти, тому все має чітку послідовність та йде за планом. Спочатку дрони тестуються на полігонах, а згодом в бойових умовах для ударів по Росії.

Аналітик додав, що дрони мають відповідати певним технічним умовам. Це стосується дальності польоту, здатності уникати дії засобів РЕБ, ППО. На його думку, виробники повинні отримати можливість виготовляти дрони масово, не менше 100 одиниць на місяць. Він наголосив на том, що конкуренція дозволить побачити, який безпілотник демонструє найкращі результати та є ефективнішим.

Дивитися з 16 хв

Нагадаємо, 27 листопада соцмережі повідомили, що Смоленський авіазавод атакували невідомі БПЛА. Завдяки засобам РЕБ, як повідомляють російські ЗМІ, було знешкоджено безпілотник, що впав на підприємство та пошкодив дах і балку перекриття.