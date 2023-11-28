Жену Буданова отравили: она в больнице, — СМИ

Врачи установили, что здоровье Марианны Будановой было поражено тяжелыми металлами. Неназванный источник в ГУР заверил журналистов, что такие вещества не могли попасть в ее организм случайно.

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Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Ее госпитализировали. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщили в "Бабель" 28 ноября.

По данным СМИ, женщина попала в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья.

"Сейчас завершается курс лечения, дальше — контроль врачей", — рассказал журналистам неназванный собеседник в разведке.

По его словам, Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — объяснили источники в ГУР.

Они также подтвердили, что на самого Буданова тоже уже совершали покушения. Соответствующие случаи были как до, так и после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

В медиа проинформировали, что сейчас идет расследование возможной попытки убийства жены главы украинской разведки. Пресс-центр ГУР МОУ на момент публикации материала не комментировал информацию об отравлении Марианны Будановой.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов делился, что его жена Марианна сейчас живет вместе с ним в кабинете. Он признавался, что видится с любимой "двадцать четыре на семь", то есть круглосуточно и ежедневно.

Представитель разведки Андрей Юсов заявлял, что генерал Кирилл Буданов пережил уже более десятка покушений на свою жизнь. По его словам, в последние годы попытки убить военачальника стали более частыми.