Дружину Буданова отруїли: вона у лікарні, — ЗМІ

Лікарі встановили, що здоров’я Маріанни Буданової було уражене важкими металами. Неназване джерело у ГУР завірило журналістів, що такі речовини не могли потрапити в її організм випадково.

Related video

Дружину начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріанну отруїли. Її госпіталізували. Про це з посиланням на джерела у відомстві повідомили у "Бабель" 28 листопада.

За даними ЗМІ, жінка потрапила у лікарню після тривалого погіршення стану здоров’я.

"Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів", — розповів журналістам неназваний співрозмовник у розвідці.

З його слів, Будановій діагностували ураження важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — пояснили джерела в ГУР.

Вони також підтвердили, що на самого Буданова теж вже вчиняли замахи. Відповідні випадки були як до, так і після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

У медіа проінформували, що нині триває розслідування ймовірної спроби вбивства дружини голови української розвідки. Пресцентр ГУР МОУ на момент публікації матеріалу не коментував інформацію про отруєння Маріанни Буданової.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов ділився, що його дружина Маріанна нині живе разом з ним у кабінеті. Він зізнавався, що бачиться з коханою "двадцять чотири на сім", тобто цілодобово та щодня.

Представник розвідки Андрій Юсов заявляв, що генерал Кирило Буданов пережив вже понад десяток замахів на своє життя. З його слів, протягом останніх років спроби вбити воєначальника стали частішими.