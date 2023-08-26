"Моє щастя завжди зі мною": Буданов відкрив подробиці сімейного життя

Воєначальник зізнався, що його дружина Маріанна нерозлучна з ним і, хоч не є співробітницею ГУР, буквально "живе в кабінеті" чоловіка 24/7.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов зізнався, що його дружина Маріанна живе зараз разом із ним у кабінеті. Про подробиці свого сімейного життя глава української розвідки розповів у великому інтерв'ю "Радіо Свобода" 26 серпня.

Журналістка поставила Буданову делікатне запитання про моменти людського щастя, у відповідь глава розвідки згадав про свою дружину.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Двадцять чотири на сім. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз..." — відповів Буданов, при цьому уточнив, що його дружина не працює в ГУР.

Також генерал згадав про те, як на початку повномасштабного російського вторгнення він подарував своїй дружині паперову квітку, оскільки справжні квіти купити тоді не зміг.

"У той час було не до квітів. Мені так здається, що їх особливо й не продавали. Може я помиляюся, але я тоді не знайшов. Я зробив зі стікерів, як у першому класі, таку квітку. Це все що я зміг на той момент", — сказав із посмішкою Буданов.

Раніше генерал Кирило Буданов заявив, що Сили оборони обов'язково звільнять Крим від окупантів, але для цього знадобиться проведення наземної операції. Глава ГУР зазначив, що іншого шляху, як повернення українських територій, не існує і війна триватиме до повної перемоги.