Мышьяк или ртуть: в ГУР назвали версии отравления жены Буданова, — СМИ

Неназванный источник в военной разведке рассказал, что пока неясно, было ли это единичное отравление или же процесс проиходил поэтапно.

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Марианна Буданова, супруга руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, возможно, стала жертвой отравления тяжелыми металлами, включая мышьяк и ртуть. Об этом в среду, 29 октября, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на неназванный источник в военной разведке.

Ранее в ГУР сообщали о том, что Марианна Буданова действительно пострадала от тяжелых металлов, но не было уточнений относительно их конкретного вида.

Источники утверждают, что возможно отравление произошло путем использования мышьяка и ртути, вероятно, через пищу.

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Источник также добавил, что пока неясно, было ли это единичное отравление или процесс отравления жены Буданова происходил поэтапно в течение какого-то времени.

Подробности о покушении на Марианну Буданову

Информация об отравлении жены Кирилла Буданова появилась 28 ноября утром. Украинское издание "Бабель" первым сообщило о происшествии, ссылаясь на анонимные источники. По предварительной информации, утверждалось, что Марианна Буданова пострадала от воздействия тяжелых металлов. Существует предположение, что эти вещества попали в ее организм не случайно.

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Также в тот же день СМИ, ссылаясь на анонимные источники в ГУР, сообщили, что отравление затронуло не только супругу руководителя ведомства, но и других сотрудников спецслужбы.

В тот же день, 28 норября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления Марианны Будановой. Сообщалось, что на тот момент она проходила лечение.