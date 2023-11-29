Миш'як або ртуть: у ГУР назвали версії отруєння дружини Буданова, — ЗМІ

Неназване джерело у воєнній розвідці розповіло, що поки незрозуміло, чи було це одиничне отруєння, чи процес відбувався поетапно.

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Маріанна Буданова, дружина керівника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, можливо, стала жертвою отруєння важкими металами, включно з миш'яком і ртуттю. Про це в середу, 29 жовтня, повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на неназване джерело у воєнній розвідці.

Раніше в ГУР повідомляли про те, що Маріанна Буданова дійсно постраждала від важких металів, але не було уточнень щодо їхнього конкретного виду.

Джерела стверджують, що можливе отруєння сталося шляхом використання миш'яку та ртуті, ймовірно, через їжу.

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Джерело також додало, що поки незрозуміло, чи було це одиничне отруєння, чи процес отруєння дружини Буданова відбувався поетапно протягом якогось часу.

Подробиці про замах на Маріанну Буданову

Інформація про отруєння дружини Кирила Буданова з'явилася 28 листопада вранці. Українське видання "Бабель" першим повідомило про подію, посилаючись на анонімні джерела. За попередньою інформацією, стверджувалося, що Маріанна Буданова постраждала від впливу важких металів. Існує припущення, що ці речовини потрапили в її організм не випадково.

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Також того ж дня ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в ГУР, повідомили, що отруєння зачепило не тільки дружину керівника відомства, а й інших співробітників спецслужби.

Того ж дня, 28 листопада, у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили випадок отруєння Маріанни Буданової. Повідомляли, що на той момент вона проходила лікування.