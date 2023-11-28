Ртуть, миш'як або цинк: чим могли отруїти дружину глави ГУР, — токсиколог

Найімовірніше, Маріанну Буданову могли отруїти речовиною без запаху і смаку, підмішавши її в їжу або воду. За словами хіміка-токсиколога кількість таких хімічних сполук досить обмежена, і далеко не всі метали викликають "криміналістичний інтерес".

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Наразі інформації про замах на життя і здоров'я дружини глави ГУР Маріанни Буданової занадто мало, щоб робити конкретні висновки, що це могла бути за отрута і в якій кількості потрапила в організм. Представник військової розвідки Андрій Юсов дуже коротко прокоментував те, що трапилося, лише підтвердивши факт отруєння важкими металами.

За словами хіміка-токсиколога Володимира Саркісяна, найчастіше таке отруєння відбувається через їжу або воду, а значить, отрута має містити розчинні сполуки і не мати запаху та смаку, щоб не бути поміченою.

"Це досить обмежена кількість сполук, які можуть використовуватися для отруєння, і далеко не всі метали викликають так би мовити "криміналістичний інтерес". Серед них: свинець, ртуть, марганець, хром, нікель, цинк, талій, вісмут і може бути металоїд арсен (миш'як)", — розповідає Фокусу Саркісян.

Інші метали також є отруйними, але широко не поширені. Видання"Бебель", посилаючись на слова джерел у розвідці, повідомляло, що "ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини". Але хімік-токсиколог зауважує, що подібних металів немає в природі. Усі стабільні сполуки з таблиці Менделєєва притаманні в повсякденному житті людини.

Також ЗМІ повідомляли, що отруїлися ще кілька працівників ГУР Міноборони, але в дружини Буданова симптоми проявилися швидше, бо вона"невелика з маленькою вагою". Тим часом інші постраждалі "величезні трохи, нічого за собою не помічали".

Вага людини, за словами токсиколога, не єдина константа, що впливає на швидкість отруєння.

"Важлива кількість введеної отрути і здатність організму розщеплювати і перетравлювати речовини. Плюсом до всього важливо і те, які отрути потрапляли з їжею до цього. Наразі ми не знаємо, чи були інші отрути в організмі і коли саме сталося отруєння", — каже Саркісян.

Отруєння важкими металами може протікати тижнями, а то й місяцями — від цього так само залежить здатність організму. Тому не можна виключати ймовірність що Маріанну Буданову могли отруїти задовго до перших симптомів. Ба більше, конкретної інформації про тяжкість перебігу отруєння невідомо.

За словами токсиколога, за умови своєчасного курсу детоксикації та лікування, можна уникнути важких наслідків отруєння важкими металами. І якщо через кілька тижнів з'явиться повідомлення про те, що дружина Буданова повернулася до нормального життя — нічого дивного в цьому не буде.

Отруєння Маріанни Буданової: що вже відомо

28 листопада у ЗМІ поінформували, що дружину керівника ГУР Маріанну Буданову госпіталізували. Неназвані джерела у відомстві розповіли, що жінка вже завершує курс лікування після ураження важкими металами. Правоохоронці розслідують імовірний замах на вбивство.

Пізніше в медіа з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що симптоми отруєння виявили не тільки в Маріанни Буданової, а й в інших працівників відомства. Однак через вагу стан жінки погіршився швидше. За словами анонімного співрозмовника, усі отруєні проходять лікування.

Нагадаємо, в українській розвідці заявляли, що керівник відомства Кирило Буданов пережив уже з десяток замахів на своє життя. Представник Андрій Юсов підкреслював, що воєначальник є "однією з важливих цілей для "русского міра", для російської пропаганди і для панівного режиму Путіна".