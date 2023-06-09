"Одна з важливих цілей для РФ": у розвідці розповіли, скільки було замахів на Буданова (відео)

Усі відповідні безпекові заходи вживаються, однак на роботу ГУР Міноборони це не впливає. У розвідці запевняють, що боятися замахів потрібно саме Володимиру Путіну та його найближчому оточенню.

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Очільник української військової розвідки Кирило Буданов є однією з головних цілей для РФ. Від початку російського вторгнення на нього було вже з десяток замахів. Про це в інтерв'ю УП розповів представник ГУР Андрій Юсов.

"Точно відомо, що це понад 10 спроб. Зрозуміло, що є офіційний вирок фактично фіктивної держави, якою зараз є РФ. Так, Буданов – одна з важливих цілей для "руського міра", для російської пропаганди і для панівного режиму Путіна. Він (Буданов — ред.) це усвідомлює. Всі заходи з безпеки вживаються, але на роботу це не впливає — командира підрозділів, відомства, зрештою, я думаю, боятись потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", — розповів Юсов.

Він повідомив, що відомство продовжує ефективну роботу, збирає дані і на жодну годину не припиняло свою роботу, попри намагання РФ їм завадити.

"Те, що ворог пробуватиме впливати на роботу сектору оборони, це буде. Ми про це ще будемо чути і будемо говорити", — сказав Юсов.

Раніше у документальному проєкті "Рік. За кадром" Кирило Буданов відреагував на повідомлення про полювання на нього, назвавши це "найвищою оцінкою будь-якого професіонала спеціальної діяльності".

"Скажімо так, – це визнання ворога. Намагання його зробити все для усунення такої особи. Я до цього дійшов досить давно, тому мені це подобається. Це показує, що я не дарма отримую кошти, хоча б", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що 3 червня російський пропагандист Руслан Осташко повідомив про загибель в результаті ракетного удару очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, церемонію прощання з яких планували провести в "Українському домі".

В Офісі президента України заявили, що до заяв росіян варто ставитись "з саркастичною іронією", оскільки ворог не може нічого зробити з ефективними українськими менеджерами та розповсюджує "дикі фейки", очікуючи якоїсь реакції.