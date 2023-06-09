"Одна из важных целей для РФ": в разведке рассказали, сколько было покушений на Буданова (видео)

Все соответствующие меры безопасности принимаются, однако на работу ГУР Минобороны это не влияет. В разведке уверяют, что бояться покушений нужно именно Владимиру Путину и его ближайшему окружению.

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов является одной из главных целей для РФ. С начала российского вторжения на него было уже с десяток покушений. Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Точно известно, что это более 10 попыток. Понятно, что есть официальный приговор фактически фиктивного государства, которым сейчас является РФ. Да, Буданов – одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для господствующего режима Путина. Он ( Буданов — ред.) это осознает. Все меры по безопасности принимаются, но на работу это не влияет — командира подразделений, ведомства, в конце концов, я думаю, бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", — рассказал Юсов.

Он сообщил, что ведомство продолжает эффективную работу, собирает данные и ни на один час не прекращало свою работу, несмотря на попытки РФ им помешать.

"То, что враг будет пытаться влиять на работу сектора обороны, это будет. Мы об этом еще будем слышать и говорить", — сказал Юсов.

Ранее в документальном проекте "Год. За кадром" Кирилл Буданов отреагировал на сообщения об охоте на него, назвав это "высшей оценкой любого профессионала специальной деятельности".

"Скажем так, – это признание врага. Попытка его сделать все для устранения такой личности. Я до этого дошел достаточно давно, поэтому мне это нравится. Это показывает, что я не зря получаю средства, хотя бы", – сказал Буданов.

Напомним, что 3 июня российский пропагандист Руслан Осташко сообщил о гибели в результате ракетного удара главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, церемонию прощания по которым планировали провести в "Украинском доме".

В Офисе президента Украины заявили, что к заявлениям россиян следует относиться "с саркастической иронией", поскольку враг не может ничего сделать с эффективными украинскими менеджерами и распространяет "дикие фейки", ожидая какой-либо реакции.