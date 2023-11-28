Використали речовину без смаку і запаху: що відомо про отруєння дружини Буданова

Симптоми отруєння виявили і у інших працівників спецслужби, однак у Маріанни Буданової симптоми проявилися швидше. Токсикологи вважають, що використовували речовину без кольору і запаху на кшталт свинцю, ртуті, хрому чи талію.

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Дружину начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріанну отруїли. Жінка потрапила до лікарні і проходить курс лікування. Крім неї, симптоми інтоксикації виявили ще у кількох працівників ГУР. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про отруєння Маріанни Буданової і співробітників воєнної розвідки.

Скаржилася на погіршення самопочуття

Маріанна Буданова, як раніше повідомив сам Кирило Буданов, в цілях безпеки, тривалий час до цього буквально "жила в кабінеті" чоловіка 24/7. Нещодавно жінка почала скаржитися на самопочуття, через що її доправили до лікаря. Медики діагностували в неї отруєння.

"Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів", — розповів журналістам видання "Бабель" неназваний співрозмовник у розвідці.

За його словами, у Буданової діагностували ураження важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — пояснили джерела в ГУР.

Труїли не лише дружину Буданова

Симптоми отруєння виявили і у інших працівників спецслужби, однак у Маріанни Буданової вони проявились швидше. Неназване джерело у розвідці повідомило журналістам "Української правди", що у дружини Буданова симптоми проявили швидше, бо вона "невеличка з маленькою вагою". Тим часом інші постраждалі "велетенські трохи, нічого за собою не помічали".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили випадок отруєння Маріанни Буданової. Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив 28 листопада в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, підтверджується факт отруєння дружини глави воєнної розвідки важкими металами. Наразі вона перебуває на лікуванні, яке вже закінчується.

Чим труїли Буданову та співробітників ГУР

Дружину Кирила Буданова та ще кількох працівників ГУР отруїли ртуттю і миш'яком. Про це в ефірі NV повідомив, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк.

"Сам Кирило Буданов та співробітники ГУР є постійними цілями для російських спецслужб. Завдати удару по менш захищених цілях — рідних працівників — це теж один із методів, який сьогодні використовується російськими спецслужбами. Маю закриту інформацію, яка ще не була відома. Сталося отруєння важкими металами. Під час здавання аналізів було виявлено такі метали як миш'як і ртуть. Їхнє виведення з організму вимагає певного часу", — сказав Кондратюк.

Він зауважив, що отруєно було кількох високопоставлених осіб ГУР — керівників напрямків, відповідальних за операції проти Росії.

Що кажуть токсикологи

За словами хіміка-токсиколога Володимира Саркісяна, найчастіше подібні отруєння відбуваються через їжу або воду, а значить, отрута, щоб її не помітили, має містити розчинні сполуки і не мати запаху та смаку.

"Це досить обмежена кількість сполук, які можуть використовуватися для отруєння, і далеко не всі метали викликають так би мовити "криміналістичний інтерес". Серед них: свинець, ртуть, марганець, хром, нікель, цинк, талій, вісмут і може бути металоїд арсен (миш'як)", — розповів Фокусу Саркісян.

Хімік-токсиколог зауважує, що подібних металів немає в природі. Усі стабільні сполуки з таблиці Менделєєва притаманні в повсякденному житті людини.

Як почувається сам Буданов

Неназвані джерела у спецслужбах 28 листопада проінформували у "РБК-Україна", що у самого Буданова отруєння діагностоване не було. Проблем зі здоров’ям він також не має.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", — заявило одне з джерел.

Нагадаємо, що Буданов дав прогноз, як розвиватиметься тривала війна з РФ. Він вважає, що в умовах тривалої війни росіяни не укладатимуть мирних угод з Україною і союзниками, віддавши перевагу хаотичним обстрілам без великих військових операцій.

Нагадаємо, 12 жовтня Буданов, відповідаючи на запитання, чому не справдився його прогноз про закінчення війни у 2023 році, заявив, що Україна "вибилася з графіка".