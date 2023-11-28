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Отруєння дружини Буданова: стало відомо, як почувається керівник розвідки, — ЗМІ

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Фото: УНІАН | У Кирила Буданова ознак отруєння не виявили

Дружину голови ГУР госпіталізували з отруєнням важкими металами, розповіли журналісти. Пізніше джерела у розвідці повідомили ЗМІ, що постраждала не лише вона.

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Став відомий стан здоров’я начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, чию дружину могли отруїти. Про це з посиланням на неназвані джерела у спецслужбах 28 листопада проінформували у "РБК-Україна".

Двоє анонімних співрозмовників підтвердили журналістам, що у самого Буданова отруєння діагностоване не було. Проблем зі здоров’ям він також не має.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", — заявило одне з джерел.

Отруєння Маріанни Буданової: що вже відомо

28 листопада у ЗМІ проінформували, що дружину керівника ГУР Маріанну Буданову госпіталізували. Неназвані джерела у відомстві розповіли, що жінка вже завершує курс лікування після ураження важкими металами. Правоохоронці розслідують ймовірний замах на вбивство.

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Фото Маріанни Буданової
Фото: Бабель

Пізніше у медіа з посиланням на джерела у ГУР повідомили, що симптоми отруєння виявили не лише у Маріанни Буданової, але й в інших працівників відомства. Однак через вагу стан жінки погіршився швидше. Зі слів анонімного співрозмовника, усі отруєні проходять лікування.

Нагадаємо, в українській розвідці заявляли, що керівник відомства Кирило Буданов пережив вже з десяток замахів на своє життя. Представник Андрій Юсов підкреслював, що воєначальник є "однією з важливих цілей для "русского міра", для російської пропаганди й для панівного режиму Путіна".